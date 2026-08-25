鄉村音樂天后桃莉芭頓辭世 享壽80歲 川普下令降半旗

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)辭世，享壽80歲。(路透)

鄉村音樂天后桃莉芭頓(Dolly Parton)辭世，享壽80歲。

芭頓的姪子希佛(Bryan Seaver)周二發布Instagram影片證實她離世，芭頓的公關團隊也證實她辭世的消息。

川普 總統於真實社群(Truth Social)發文哀悼，稱她是「有史以來最偉大的鄉村歌手之一」，並下令自今晚6時起，全美國旗降半旗致哀一周。

據TMZ報導，她於上周五清晨因腎臟與自體免疫方面的問題，被送入納許維爾范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)，不過家屬及公關團隊尚未對外公布正式死因。

桃莉芭頓共獲得11座葛萊美獎、54次提名，包括葛萊美終身成就獎。她曾獲頒10座鄉村音樂協會(CMA)獎項、5座鄉村音樂學院(ACM)獎項，包括年度最佳藝人；1999年入選鄉村音樂名人堂，2004年獲美國國會圖書館頒發「在世傳奇獎」(Living Legend Award)，隔年獲頒美國政府授予藝術家的最高榮譽「國家藝術獎章」，並於2006年獲頒甘迺迪中心榮譽獎。

桃莉芭頓在全球的唱片銷量超過1億張，26首歌曲登上告示牌鄉村榜冠軍，為女歌手最高紀錄。