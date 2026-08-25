泰勒絲人紅壓力大 首公開應對心法 靠1句「心靈咒語」平復情緒

泰勒絲大方揭露每天都會對自己重複一句「心靈咒語」。(路透資料照片)

美國天后泰勒絲 （Taylor Swift）在全球掀起無人能及的旋風，但站在名望頂峰的同時，隨之而來的壓力也非常大。近期這位手握14座葛萊美獎的巨星，在接受「Songwriters & Composers Wing」詞曲作者與作曲家分會舉辦的「The Icon Sessions」專訪時，大方分享了自己面對成名壓力與輿論風暴時的應對機制，並揭露她每天都會對自己重複的一句「心靈咒語」。

泰勒絲坦言，隨著事業規模龐大到「難以掌握」時，她會透過幾套自我調節的流程來平復情緒。「其中一個應對方式就是告訴自己，『是你選擇這條路的，你每天都在做這個選擇。在這個局勢變得難以控制之前，你隨時都可以退場。』」

她表示，自己之所以沒有選擇離開，是因為對音樂的熱愛早已超越了一切，「這就是我所有思考的起點與終點。只要我還能繼續做音樂，這一切隨之而來的代價就都是值得的。」

面對外界評論與大眾眼光，泰勒絲早已學會不再讓公眾輿論阻礙自己的創作靈感。她直言，音樂的核心在於「情感的真實性」，必然有人共鳴、也有人無法理解。過去成長過程中，曾有人質疑她的視角不夠成熟、無法跨足特定曲風，但她選擇無視這些雜音。

「我意識到自己做音樂是為了歌迷。我是為了那些在乎音樂、並像我當年一樣將音樂視為心靈寄託的人而發行作品。」泰勒絲補充，若能看清「發表摯愛的音樂並非獲取全民認同的捷徑」，卻依然選擇堅持下去，那就代表自己是出於純粹且正確的理由在熱愛這件事。

今年6月，泰勒絲剛正式入選2026年納許維爾詞曲作者名人堂（Nashville Songwriters Hall of Fame）。她在典禮上發表長達20分鐘的感言時感嘆，創作是她唯一「渾然天成」的事情。

從天后真情流露的告白中不難看出，儘管光環耀眼，泰勒絲依然靠著對音樂的赤子之心與強大的心理素質，在名利場中找到屬於自己的平靜。