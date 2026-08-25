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曾與貓王合作3部電影 資深女星雪莉法巴瑞絲逝世 享壽82歲

編譯尤寶琪／綜合報導
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雪莉法巴瑞絲(左一)昔日和圈內人士合影。(美聯社)
雪莉法巴瑞絲(左一)昔日和圈內人士合影。(美聯社)

美國資深女星雪莉法巴瑞絲(Shelley Fabares)近日在洛杉磯家中去世，享壽82歲，家人在聲明中證實但並未透露死因。雪莉曾是電視螢幕上的常客，在十幾歲演出「The Donna Reed Show」時開始嶄露頭角，後來還演出過「踏實新人生」(One Day at a Time)和「Coach」等影集。

「對她的家人和朋友來說，雪莉是愛、力量、歡笑和慰藉的源泉，」她的家人寫道，「她有一種非凡的能力，能讓人們感到受歡迎、被重視和被關愛。」

法巴瑞絲1944年出生於加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)，從小就開始演戲，在10歲時首次亮相電視螢幕，出演了「The Loretta Young Show」；隨後，她與保羅紐曼(Paul Newman)、法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)和伊娃瑪莉桑特(Eva Marie Saint)共同演出了「Producers Showcase」的「小城風光」(Our Town)；參演了羅莎琳羅素(Rosalind Russell)電影「狂蜂浪蝶」(The Girl Rush)和洛赫遜(Rock Hudson)劇情片「永不言別」(Never Say Goodbye)。其他早期作品還包括「Annette」、「Captain Midnight」以及「陰陽魔界」(The Twilight Zone)的「Black Leather Jackets」。

雪莉曾與「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)合作「Girl Happy」、「Spinout」和「Clambake」三部電影，並以歌曲「Johnny Angel」在歌壇締造亮眼成績。

法巴瑞絲在晚年則是面臨了重大健康考驗，於1999年初，因食道出血前往急診室就診，結果發現患有進行性肝衰竭(progressive liver failure)，在等待22個月後，於2000年10月接受了肝臟移植手術。

她的家人在聲明中說：「我們將會永記雪莉的善良、忠誠、機智、勇氣和美好的靈魂。我們會非常懷念她，不僅因為她是一位傑出的表演藝術家，更因為她是我們日常生活中充滿愛心和非凡的人。」

精華 FAQ

  • 她近日在洛杉磯家中去世，享壽82歲。家人已證實消息，但未對外說明確切死因，僅表示她的離去令親友深感不捨。

  • 雪莉從小演戲，10歲就登上電視，後來以The Donna Reed Show打開知名度，並出演One Day at a Time與Coach等影集，也曾參與多部早期電影與電視作品。

  • 她曾與貓王艾維斯普里斯萊合作Girl Happy、Spinout和Clambake 3部電影，並憑Johnny Angel走紅歌壇；晚年則因進行性肝衰竭接受肝臟移植。

加州 洛杉磯

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