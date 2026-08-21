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「外星三寶團」甜茶、賽琳娜首合作動畫 當戀愛菜鳥爆笑獻聲

記者陳穎／綜合報導
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原創動畫「外星三寶團」由艾瑞克貴隆執導。（圖／UIP提供）
原創動畫「外星三寶團」由艾瑞克貴隆執導。（圖／UIP提供）

照明娛樂推出全新原創動畫電影「外星三寶團」，找來「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）首度為動畫長片獻聲，兩人在片中分別飾演火箭技師「喬」與太空植物學家「法蘭」，意外捲入一場充滿笑料與驚險的星際冒險，電影預計於2027年兒童節連假上映。

「外星三寶團」故事聚焦個性內向的火箭技師喬，他平時過著獨來獨往的生活，直到遇上優秀的太空植物學家法蘭。法蘭正致力研發全球首枚以植物燃料驅動的火箭，兩人因任務被安排共同籌備革命性的火箭發射計畫，也在相處過程中逐漸擦出浪漫火花。

不過，兩人雖然在工作上默契十足，面對感情卻都是毫無經驗的「戀愛菜鳥」，這段意外萌芽的感情也成為電影另一大亮點。

就在火箭計畫如火如荼進行之際，3名體型嬌小、個性調皮的外星人「鄧克」、「威利」與「希姆」意外躲進喬家。原來3人正遭到星際執法官「贊卓」追捕，為了逃離追殺並返回自己的星球，他們認定法蘭正在研發的火箭，就是唯一能幫助他們回家的希望。

3名外星人將因此闖入喬與法蘭的生活，也讓原本單純的火箭發射任務變成一場充滿混亂、歡笑與意外的星際大冒險。

配音陣容同樣星光熠熠，鄧克、威利與希姆分別由英國喜劇演員羅伯・布萊頓（Rob Brydon）、黛安摩根（Diane Morgan）及傑米德米特里歐（Jamie Demetriou）獻聲；星際執法官贊卓則由兩度艾美獎得主布雷特高德斯坦（Brett Goldstein）配音。此外，片中還集結奧斯卡獎得主艾莉森珍妮（Allison Janney）及艾美獎得主拉莫恩莫里斯（Lamorne Morris）等實力派演員。

導演由艾瑞克貴隆（Eric Guillon）擔任，他過去曾參與「神偷奶爸3」共同導演工作，也曾擔任「神偷奶爸」及「小小兵」系列美術設計，並參與「寵物當家」、「歡樂好聲音」等動畫作品製作。共同導演則包括克萊兒道奇森（Claire D. Dodge）與強納森戴爾瓦（Jonathan Del Val）。

本片由照明娛樂創辦人兼執行長克里斯梅勒丹德利（Chris Meledandri）擔任製片，執行製片則包括喬伊普洛（Joi Pru）、理查柯帝斯（Richard Curtis）及大衛迪斯坦菲德（David Steinfield）。

精華 FAQ

  • 本片邀請提摩西夏勒梅與賽琳娜戈梅茲首度為動畫長片配音，分別飾演火箭技師喬與太空植物學家法蘭，兩人也是電影感情主線的核心角色。

  • 故事描寫內向的喬與法蘭共同籌備以植物燃料驅動的火箭發射計畫，兩人在合作中逐漸產生感情，卻也因3名外星人闖入而引發一連串混亂。

  • 外星人由羅伯・布萊頓、黛安摩根與傑米德米特里歐配音，贊卓則由布雷特高德斯坦聲演；導演是艾瑞克貴隆，並由克里斯梅勒丹德利製片。

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