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「漸凍症男友」離世3年 珊卓布拉克首談被要求保密病情 極度孤立

娛樂新聞組╱綜合報導
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珊卓布拉克首次談到3年前「漸凍症男友」過世的打擊，以及被要求對病情保密的心路歷程...
珊卓布拉克首次談到3年前「漸凍症男友」過世的打擊，以及被要求對病情保密的心路歷程。（路透）

奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）首度公開談論已故男友布萊恩藍道爾（Bryan Randall）罹患漸凍症（ALS）的病程。布萊恩藍道爾生前祕密抗病三年，2023年離世，當時他57歲。珊卓布拉克表示，因尊重布萊恩藍道爾希望保密病情，她長期獨自承受照護壓力，更形容自己在男友離世前四年，就已經開始經歷失去伴侶的悲傷。

每日郵報報導，現年62歲的珊卓布拉克本周登上Podcast節目接受訪問，談到布萊恩藍道爾當年要求她不要公開病情，她說：「他要求我不要說。」

珊卓布拉克透露，最初只有妹妹知道布萊恩藍道爾的情況。她說：「一開始我想，『喔，我可以處理。我可以保持安靜。我不想因為自己的行為傷害其他人，所以我想，暫時不談這件事是好的。』」

但這段經歷讓她感到極度孤立。珊卓布拉克表示，布萊恩藍道爾確診時正值新冠疫情，全球陷入封鎖，而她當時還要照顧兩名年幼子女，其中一名孩子患有嚴重氣喘。「我的妹妹有一段時間是唯一知道的人。這是一個巨大的負擔。」

珊卓布拉克說，她後來才將布萊恩藍道爾的病情告訴摯友珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等人。

由於ALS病程進展迅速，珊卓布拉克形容自己其實在布萊恩藍道爾真正離世前，就已經「為布萊恩哀悼了四年」。她說：「有些事情已經改變了。」她也形容：「我的那個人早就離開了，身體只是後來才離開。我想，我直到他去世後才真正處理這件事，因為你當時就像一直在跑步機上。」

珊卓布拉克2021年接受節目訪問時，曾形容布萊恩藍道爾是「我一生的摯愛」。兩人於2015年相識，交往長達8年；雖然從未正式登記結婚，但2017年12月曾在巴哈馬海灘舉行私密儀式，在親友見證下交換「誓言」。

這對情侶沒有生下子女，但共同扶養珊卓布拉克收養的兒子路易斯（Louis）及女兒萊拉（Laila），布萊恩藍道爾在上一段感情育有一名成年女兒史凱拉（Skylar）。

精華 FAQ

  • 她首次談的是已故男友布萊恩藍道爾罹患ALS的病程。布萊恩生前秘密抗病3年，2023年離世，享年57歲，整段過程對外始終相當低調。

  • 她說是因遵守男友要求保密，只能長期自己承受。當時又碰上新冠疫情封鎖，還要照顧2名年幼子女，其中1名孩子有嚴重氣喘，壓力非常大。

  • 她表示自己其實在布萊恩真正離世前，早已「為他哀悼了4年」。她認為對方的身體雖然後來才離開，但心裡重要的那個人早已先消失了。

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