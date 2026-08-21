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「驚聲尖叫」海蒂潘妮迪亞驟逝 生前原定飛德與女兒慶生

記者廖福生／即時報導
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海蒂潘妮迪亞驟逝。（美聯社）
海蒂潘妮迪亞驟逝。（美聯社）

曾以電影「驚聲尖叫4」（Scream 4）打開知名度的女星海蒂潘妮迪亞（Hayden Panettiere），16日驚傳離世。令人唏噓的是，她原本正準備迎接37歲生日，還特別安排前往德國探望11歲女兒凱亞（Kaya），母女倆預計一起度過生日，沒想到如今女兒等到的卻是母親離世的消息。

海頓近年雖逐漸淡出演藝工作，但始終把女兒放在心上。據了解，凱亞目前跟隨父親、前烏克蘭重量級拳王克里琴科（Wladimir Klitschko）生活在德國，海頓早在數月前就開始期待這次相聚，不時向身邊親友分享赴德計畫，對能親自陪女兒過生日相當期待。

好友艾瑞克（Eric）也透露，海頓一路走來曾面對不少人生難關，但女兒始終是她最掛念的人。對她而言，凱亞不只是女兒，更是支撐她走過低潮的重要力量。

母女之間的聚少離多，其實與海頓過去的人生經歷有關。她生下女兒後曾受到產後憂鬱症困擾，後續又因治療及戒斷問題陷入藥物依賴，身心狀態一度相當不穩定。當年克里琴科提出撫養女兒的要求，她最終認為自己當時沒有能力提供孩子所需的照顧，因此同意由對方取得主要撫養權。

這個決定也讓海頓多年來一直難以釋懷。她過去在回憶錄中談到那段經歷時，曾形容簽下相關文件的那一天至今仍歷歷在目，當時的失落、憤怒與痛苦也始終沒有真正消失。即使母女無法長期生活在一起，她仍持續透過視訊等方式維繫感情，近年也努力讓兩人的關係更加穩定。

如今海頓突然離世，原本期待已久的德國之行也成了最後未能完成的心願。至於她究竟因何離開人世，目前仍沒有最終答案。她被發現時沒有明顯外傷，警方初步調查也未朝他殺方向處理，不過911報案內容曾出現疑似藥物過量的說法。

據悉，海頓過世時，前男友布萊恩（Brian Hickerson）將她生前使用的藥物袋交給警方，協助釐清相關情況。警方數天後也再次前往住處進行調查，目前尚未對布萊恩提出任何指控。真正死因仍須等待驗屍官完成毒理檢驗後，才能進一步確認。

精華 FAQ

  • 她早在數月前就期待飛往德國探望11歲女兒凱亞，並打算母女一起慶祝自己的生日，這趟行程被視為她很珍惜的相聚時刻。

  • 她生下女兒後曾受產後憂鬱與治療、戒斷問題影響，身心狀態不穩，最後同意由前夫克里琴科取得主要撫養權，母女因此分隔兩地。

  • 警方表示現場未見明顯外傷，初步也未朝他殺方向處理，但911報案提及疑似藥物過量，真正死因仍要等驗屍官完成毒理檢驗後才能確認。

德國 烏克蘭 艾瑞克

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