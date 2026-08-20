羅賓威廉斯過世12年IG突重啟 3兒女發聲對抗AI深偽亂象
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已故喜劇天王羅賓威廉斯(Robin Williams)子女重啟父親Instagram帳號，對抗人工智慧(AI)濫用猖獗。
今日美國(USA Today)報導，羅賓威廉斯的長子柴克(Zak Williams)、長女薩爾達威廉斯(Zelda Williams)及次子科迪(Cody Williams)在父親去世12年後重啟他的IG帳號。他們表示，隨著AI進步，模仿父親的聲音及形象越來越容易，他們希望為粉絲創造一個值得信賴的空間，並確保大家知道這是父親本人的帳號。
三兄妹本周於這名奧斯卡獎得主75歲冥誕過後將近一個月，在帳號上發布了這一消息。
「在紀念父親75歲冥誕的日子，我們很高興看到新一代人發現他的作品，而老粉絲也可以繼續慶祝他帶給他們的快樂，」三兄妹說，「這帳號將用於分享羅賓威廉斯生前與職業生涯中的真實回憶及素材，保留他作品的精神。」
「隨著科技的進步，我們希望這裡成為一個安全可靠的平台，人們分享故事、照片、影片及回憶，能真實展現他的精神遺產，」他們說，「我們希望透過這種方式，與世界分享他獨特的才華和幽默，以此緬懷父親非凡的一生和作品。他將繼續激勵我們，也將繼續為世界各地的人們帶來歡樂。」
羅賓威廉斯的IG帳號自他離世後一直沒有更新。帳號重啟前的最後一則動態是他為女兒薩爾達慶祝生日的貼文。
薩爾達去年與2023年曾表示，她對AI生成的父親相關內容感到厭惡。
羅賓威廉斯生前演出過「心靈捕手」(Good Will Hunting)、「春風化雨」(Dead Poets Society)、「野蠻遊戲」(Jumanji)、「阿拉丁」(Aladdin)以及「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)等電影，於2014年8月11日因路易氏體失智症(Lewy body dementia)自戕身亡，享年63歲。
由長子柴克、長女薩爾達與次子科迪共同決定重啟，主要是因應AI進步後的深偽濫用問題，希望建立一個可信任的空間，讓粉絲能接觸真實內容，也避免假冒父親的聲音與形象擴散。 他們表示，帳號將用來發布羅賓威廉斯生前與職業生涯中的真實回憶、照片、影片及相關素材，重點是保留作品精神，並讓新舊粉絲都能透過這個平台緬懷他的幽默與才華。 薩爾達去年曾公開表示，對AI生成父親相關內容感到厭惡，顯示家屬對名人逝後被技術挪用相當反感；這次重啟帳號，也可視為他們主動掌握敘事、守護父親遺產的作法。
精華 FAQ
由長子柴克、長女薩爾達與次子科迪共同決定重啟，主要是因應AI進步後的深偽濫用問題，希望建立一個可信任的空間，讓粉絲能接觸真實內容，也避免假冒父親的聲音與形象擴散。
他們表示，帳號將用來發布羅賓威廉斯生前與職業生涯中的真實回憶、照片、影片及相關素材，重點是保留作品精神，並讓新舊粉絲都能透過這個平台緬懷他的幽默與才華。
薩爾達去年曾公開表示，對AI生成父親相關內容感到厭惡，顯示家屬對名人逝後被技術挪用相當反感；這次重啟帳號，也可視為他們主動掌握敘事、守護父親遺產的作法。
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