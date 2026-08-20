瑪麗蓮夢露百歲冥誕 芭比重現「紳士愛美人」經典造型

慶祝瑪麗蓮夢露誕辰100周年，芭比娃娃推出她在1953年經典電影「紳士愛美人」造型的紀念版娃娃。（取材自Instagram）

瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)在逝世近65年後，依然是好萊塢 最經久不衰的偶像之一；如今，芭比 娃娃將以一種收藏家不容錯過的方式，向她的傳奇人生致敬。

為慶祝夢露誕辰100周年，芭比娃娃推出了一款全新，以這位巨星在1953年經典影片電影「紳士愛美人」(Gentlemen Prefer Blondes)令人難忘的「鑽石是女孩的摯友」(Diamonds Are a Girl's Best Friend)橋段為靈感的瑪麗蓮夢露簽名芭比娃娃(Marilyn Monroe Signature Doll)。

這款迷人的收藏版芭比娃娃，完美還原了瑪麗蓮夢露最具標誌性的造型之一，內容包括一襲亮粉色禮服，當然也少不了其經典超大蝴蝶結、一副戲劇性的歌劇手套以及閃耀的鑽石風格配件。芭比娃娃與瑪麗蓮夢露遺產管理委員會(The Estate of Marilyn Monroe)攜手打造了這款致敬之作，對於夢露的忠實粉絲來說，這無疑是一件意義非凡的珍品。

這款娃娃已發售，並已吸引了眾多渴望將這款限量版芭比娃娃收入囊中的收藏家目光。

瑪麗蓮夢露和芭比娃娃都是美國流行文化中最具代表性的人物，因此此次合作對收藏家來說極具吸引力。此前，芭比娃娃曾於1997年和2002年推出夢露主題娃娃，而此次周年紀念版的推出，也正值人們對這位女演員的生平、電影和時尚遺產重新燃起濃厚興趣之際。

慶祝瑪麗蓮夢露誕辰100周年，芭比娃娃推出她在1953年經典電影「紳士愛美人」造型的紀念版娃娃。（取材自Instagram）