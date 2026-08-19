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凌晨「蜘蛛人」都有人看 電影院人潮回歸 暑期檔票房破40億

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「蜘蛛人：重生日」劇照。（美聯社）
「蜘蛛人：重生日」劇照。（美聯社）

隨著「蜘蛛人：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)締造北美3.6億美元首周末票房，2026年暑期電影市場票房突破40億美元，成為疫情後表現最強勁的暑期檔之一。影院業者表示，觀眾重新大批走進戲院，熱門電影甚至出現凌晨2時30分及早上8時的場次，讓業者感受到疫情前的觀影熱潮再度回歸。

密蘇里州B&B Theatres執行長鮑伯巴格比（Bob Bagby）回憶，「蜘蛛人：重生日」上映周末，影院為因應需求不斷增加場次，員工幾乎全天候工作。「我們一直打電話給經理增加場次，也請員工留下來。我們就是不斷售罄。」他說，雖然團隊相當辛苦，但看到人潮回歸也感到高興。

巴格比的家族經營B&B Theatres已超過100年，他原本不確定還有哪部電影能重現2019年「復仇者聯盟4」(Avengers: Endgame)的熱潮。如今「蜘蛛人：重生日」不僅掀起觀眾熱情，更以北美3.6億美元首周末票房超越「復仇者聯盟4」紀錄，全球累計票房已達20.78億美元。

「我花了很多時間待在戲院，只是想把這一切都感受下來。」巴格比說，「這是我們自『復仇者聯盟4』以來，第一次看到這種程度的觀眾人數。我一直希望這種情況能再次發生，但真的已經很久了。」

加州Maya Cinemas行銷總監葛瑞格赫克曼（Greg Heckmann）也表示，這次暑期票房熱潮不只是單一電影帶動。除了「蜘蛛人：重生日」，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧德賽」（The Odyssey）同樣吸引大批觀眾，兩部大片共同締造影史最強票房周末。

「終於感覺我們回到2019年了。」赫克曼歸功「奧德賽」、「玩具總動員5」（Toy Story 5）、「麥可傑克森」(Michael)、「極限返航」(Project Hail Mary)等作品接連上映。

在串流平台興起、疫情及好萊塢罷工等衝擊下，影院業者多年來面臨經營壓力，如今觀眾再次將電影視為重要的大眾文化。巴格比表示，「麥可傑克森」放映期間，清潔人員甚至幾乎沒有時間在場次之間消毒，因為觀眾會留下來跟著片尾音樂跳舞；「蜘蛛人：重生日」與「奧德賽」則重新形成「共同文化」，讓不同年齡層觀眾都熱烈討論同一部電影。

「奧德賽」全球票房目前已達12.9億美元，其中IMAX票房收入達3.54億美元。赫克曼認為，諾蘭讓觀眾認定這部電影必須在大銀幕觀看，「更多電影人願意做克里斯多福諾蘭正在做的事，影院就會永遠存在」。

安海瑟薇（Anne Hathaway）早前表示，電影市場復甦「早就該發生」，她說：「我一直聽到人們說電影回來了。對我來說，它們從未消失，我只是一直想知道大家都去哪裡了。」

展望秋季，影院業者承認目前片單缺乏能吸引各年齡層觀眾的超大型大片，但幾乎每個周末都有至少2部、最多5部全國上映新片。若如期發揮票房實力，全年北美票房收入有望自疫情後首次突破100億美元。

精華 FAQ

  • 主力包括蜘蛛人：重生日與奧德賽，另外還有玩具總動員5、麥可傑克森、極限返航等片接力上映，形成多片齊發的熱潮，帶動觀眾重回戲院。

  • 業者表示人潮幾乎回到2019年水準，熱門片甚至出現凌晨2時30分與早上8時場次，現場不斷售罄，員工忙到需要全天候加開場次。

  • 若後續片單持續發揮，北美全年票房有望自疫情後首次突破100億美元，代表影院生意正逐步修復，也顯示大銀幕體驗仍具強大吸引力。

蜘蛛人 電影院 疫情

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