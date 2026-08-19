我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂中國9/15邊控新規 華人提前返美、取消赴華

珊卓布拉克罕提已故漸凍症男友：我被要求保密病情、孤立無援

娶了Dua Lipa 卡倫透納：公園每個人對我說「恭喜」超現實

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜娃黎波與卡倫透納8月3日出席電影「一夜限定」紐約首映會。（美聯社)
杜娃黎波與卡倫透納8月3日出席電影「一夜限定」紐約首映會。（美聯社)

英國男星卡倫透納（Callum Turner）近日首度公開談論與歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的婚禮，直言「我人生最美好的一天」。兩人今年5月31日在倫敦舉行私密婚禮，6月6日再於義大利西西里島舉行盛大婚禮，婚後並前往義大利展開蜜月。

36歲的卡倫透納接受「Esquire」訪問，首次談及婚事。他透露，與妻子最近在公開場合頻頻獲得民眾道賀，讓他感到相當不真實。他說：「我們昨天去公園，每個經過的人都說『恭喜』，感覺非常超現實。」

剛新婚的他也坦言，人生如此私人的事情成為大眾討論焦點，感受相當奇特。

杜娃黎波與卡倫透納5月31日在倫敦老馬里波恩市政廳（Old Marylebone Town Hall）舉行親密婚禮。婚後，黎波身邊人士曾透露，她「開心到不行」，並表示倫敦婚禮「正是他們想要的樣子」，氣氛私密且充滿意義，身邊也有親友陪伴，儀式後僅舉行小型慶祝活動。

至於為何舉行兩場婚禮，消息人士表示，兩人「可以享受兩全其美的方式」，既能擁有只屬於彼此的私人時刻，也能在義大利與家人及朋友舉行更大型的慶祝活動。

杜娃黎波2024年傳出戀情，2025年證實與卡倫透納訂婚。

精華 FAQ

  • 他接受《Esquire》訪問時表示，與杜娃黎波結婚是「人生最美好的一天」，並形容婚後的公開關注與祝賀讓他感到相當超現實。

  • 他透露兩人去公園時，幾乎每個經過的人都會對他們說「恭喜」，這種被大量陌生人祝福的經驗，讓他覺得非常不真實。

  • 消息人士指出，兩場婚禮讓他們能兼顧私密與盛大兩種需求，先在倫敦完成只屬於彼此的儀式，再到義大利與親友慶祝。

義大利

上一則

奧斯卡影后罕提已故「漸凍症男友」：我被要求保密病情、孤立無援

延伸閱讀

凱爾西甜喊泰勒絲「我老婆」 首談婚禮：場地好酷 冷氣太給力

凱爾西甜喊泰勒絲「我老婆」 首談婚禮：場地好酷 冷氣太給力
NFL／凱爾西戴金色婚戒 與泰勒絲婚後「非常幸褔」

NFL／凱爾西戴金色婚戒 與泰勒絲婚後「非常幸褔」
足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚

足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚
湯姆霍蘭德、千黛亞慶結婚 英國豪華莊園祕密開趴狂歡

湯姆霍蘭德、千黛亞慶結婚 英國豪華莊園祕密開趴狂歡

熱門新聞

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

2026-08-16 02:26

超人氣

更多 >
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解
陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校
阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出

阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出