娶了Dua Lipa 卡倫透納：公園每個人對我說「恭喜」超現實

杜娃黎波與卡倫透納8月3日出席電影「一夜限定」紐約首映會。（美聯社)

英國男星卡倫透納（Callum Turner）近日首度公開談論與歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的婚禮，直言「我人生最美好的一天」。兩人今年5月31日在倫敦舉行私密婚禮，6月6日再於義大利 西西里島舉行盛大婚禮，婚後並前往義大利展開蜜月。

36歲的卡倫透納接受「Esquire」訪問，首次談及婚事。他透露，與妻子最近在公開場合頻頻獲得民眾道賀，讓他感到相當不真實。他說：「我們昨天去公園，每個經過的人都說『恭喜』，感覺非常超現實。」

剛新婚的他也坦言，人生如此私人的事情成為大眾討論焦點，感受相當奇特。

杜娃黎波與卡倫透納5月31日在倫敦老馬里波恩市政廳（Old Marylebone Town Hall）舉行親密婚禮。婚後，黎波身邊人士曾透露，她「開心到不行」，並表示倫敦婚禮「正是他們想要的樣子」，氣氛私密且充滿意義，身邊也有親友陪伴，儀式後僅舉行小型慶祝活動。

至於為何舉行兩場婚禮，消息人士表示，兩人「可以享受兩全其美的方式」，既能擁有只屬於彼此的私人時刻，也能在義大利與家人及朋友舉行更大型的慶祝活動。

杜娃黎波2024年傳出戀情，2025年證實與卡倫透納訂婚。