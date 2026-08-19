娶了Dua Lipa 卡倫透納：公園每個人對我說「恭喜」超現實
英國男星卡倫透納（Callum Turner）近日首度公開談論與歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的婚禮，直言「我人生最美好的一天」。兩人今年5月31日在倫敦舉行私密婚禮，6月6日再於義大利西西里島舉行盛大婚禮，婚後並前往義大利展開蜜月。
36歲的卡倫透納接受「Esquire」訪問，首次談及婚事。他透露，與妻子最近在公開場合頻頻獲得民眾道賀，讓他感到相當不真實。他說：「我們昨天去公園，每個經過的人都說『恭喜』，感覺非常超現實。」
剛新婚的他也坦言，人生如此私人的事情成為大眾討論焦點，感受相當奇特。
杜娃黎波與卡倫透納5月31日在倫敦老馬里波恩市政廳（Old Marylebone Town Hall）舉行親密婚禮。婚後，黎波身邊人士曾透露，她「開心到不行」，並表示倫敦婚禮「正是他們想要的樣子」，氣氛私密且充滿意義，身邊也有親友陪伴，儀式後僅舉行小型慶祝活動。
至於為何舉行兩場婚禮，消息人士表示，兩人「可以享受兩全其美的方式」，既能擁有只屬於彼此的私人時刻，也能在義大利與家人及朋友舉行更大型的慶祝活動。
杜娃黎波2024年傳出戀情，2025年證實與卡倫透納訂婚。
他接受《Esquire》訪問時表示，與杜娃黎波結婚是「人生最美好的一天」，並形容婚後的公開關注與祝賀讓他感到相當超現實。 他透露兩人去公園時，幾乎每個經過的人都會對他們說「恭喜」，這種被大量陌生人祝福的經驗，讓他覺得非常不真實。 消息人士指出，兩場婚禮讓他們能兼顧私密與盛大兩種需求，先在倫敦完成只屬於彼此的儀式，再到義大利與親友慶祝。
精華 FAQ
他接受《Esquire》訪問時表示，與杜娃黎波結婚是「人生最美好的一天」，並形容婚後的公開關注與祝賀讓他感到相當超現實。
他透露兩人去公園時，幾乎每個經過的人都會對他們說「恭喜」，這種被大量陌生人祝福的經驗，讓他覺得非常不真實。
消息人士指出，兩場婚禮讓他們能兼顧私密與盛大兩種需求，先在倫敦完成只屬於彼此的儀式，再到義大利與親友慶祝。
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