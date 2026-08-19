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59歲莎瑪海耶克升格祖母「同框小金孫」 甜喊小名融化粉絲

娛樂新聞組／綜合報導
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莎瑪海耶克升格祖母，開心抱著孫子。（取材自Instagram）
莎瑪海耶克升格祖母，開心抱著孫子。（取材自Instagram）

好萊塢女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）近日迎來人生新身分，59歲正式升格「奶奶」。她日前親自曬出抱著新生孫子的影片，對著懷中寶寶以西班牙語輕聲說話，臉上笑容藏不住喜悅，還透露會替孫子取一個可愛小名「Panchito」，甜蜜畫面迅速融化粉絲。

綜合People、Page Six報導，莎瑪海耶克的繼子與妻子日前迎來第一個孩子，是一名男嬰。莎瑪在Instagram分享影片，並在貼文中開心寫下，這個新生命讓家族迎來「第四代François」，但她決定不照正式名字稱呼，直接叫他「Panchito」，還透露小寶寶似乎相當喜歡這個小名。

影片中，她小心翼翼抱著孫子，寶寶不時發出聲音，祖孫互動相當溫馨，與她過去在紅毯上的性感、霸氣形象形成強烈反差。

其實，莎瑪與這個大家庭的感情一直相當深厚。她2009年與法國富豪皮諾（François-Henri Pinault）結婚，兩人育有18歲女兒Valentina；丈夫此前另有3名子女，莎瑪婚後也成為繼母。如今家族再添新成員，讓她正式從「媽媽」升格為「奶奶」。

消息曝光後，粉絲紛紛送上祝福，有人笑稱「59歲當奶奶也太美」、「奶奶這個稱呼完全不像她」、「祖孫同框比電影還療癒」，還有人注意到莎瑪抱孫時滿臉寵溺，直呼「影后秒變慈愛奶奶」。不少網友也大讚她雖然已經59歲，狀態依舊亮眼，抱孫畫面完全沒有距離感。

精華 FAQ

  • 因為她的繼子與妻子最近迎來第一個孩子，是一名男嬰，莎瑪也在社群平台親自分享抱孫影片，因此被形容為59歲正式升格祖母。

  • 她在貼文中透露，不想直接叫孫子的正式名字，而是替他取了小名「Panchito」，並表示小寶寶似乎也很喜歡這個稱呼，畫面相當甜蜜。

  • 粉絲紛紛留言祝福，稱讚她59歲當奶奶仍然很美，祖孫同框十分療癒，也有人形容她抱孫時滿臉寵溺，像是瞬間變成慈愛奶奶。

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