我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊eSIM卡大爆發 今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

MTV大獎入圍╱瑪丹娜11項最多 泰勒絲9項「再拿1座」破紀錄

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年MTV音樂錄影帶大獎將上演瑪丹娜(見圖)、泰勒絲天后對決。（路透資料照片）
今年MTV音樂錄影帶大獎將上演瑪丹娜(見圖)、泰勒絲天后對決。（路透資料照片）

2026年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）提名名單揭曉，流行天后瑪丹娜（Madonna）以11項提名強勢領跑，泰勒絲（Taylor Swift）則以9項緊追在後，兩位不同世代的天后正面交鋒，瞬間引爆話題。更受到粉絲關注的是，泰勒絲目前累計30座VMA，只要本屆再拿下一座，就能正式超越碧昂絲（Beyoncé）與瑪丹娜目前的紀錄，成為VMA史上獲獎最多的藝人。

今年56歲的瑪丹娜火力十足，11項提名包括年度影片、年度藝人及年度歌曲等主要獎項，也是她近年少見的大豐收。她目前已拿下19座競賽型VMA，若今年成功「大滿貫」，就有機會一口氣追上現有30座的歷史紀錄。

泰勒絲目前累計30座VMA，只要本屆再拿下一座，就能成為VMA史上獲獎最多的藝人...
泰勒絲目前累計30座VMA，只要本屆再拿下一座，就能成為VMA史上獲獎最多的藝人。（路透資料照片）

泰勒絲則以9項提名坐穩第二，其中「The Fate of Ophelia」入圍年度影片等重要獎項。她近年不論音樂、巡演或流行文化影響力都維持高熱度，外界如今更關注她能否靠這屆頒獎典禮再寫下歷史。據悉，她只需要再贏一座VMA，就能成為該獎項史上最成功的藝人。

兩人也將在「年度藝人」等重量級獎項正面競爭，對手還包括亞莉安娜（Ariana Grande）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、火星人布魯諾（Bruno Mars）及摩根沃倫（Morgan Wallen）等。今年的「年度影片」同樣星光熠熠，瑪丹娜與泰勒絲都榜上有名，讓這場「天后對決」更添看頭。

除了兩位天后，亞莉安娜與莎賓娜各獲7項提名，火星人布魯諾、粉紅豹女孩（PinkPantheress）及莎拉萊森（Zara Larsson）則各拿5項。BLACKPINK的LISA、夏奇拉（Shakira）、泰特麥可蕾（Tate McRae）等人氣歌手也獲得多項肯定，26位藝人更是首度入圍，顯示今年名單不只有天后級較量，也有新生代加入戰局。

消息公布後，粉絲討論焦點幾乎集中在「泰勒絲能不能破紀錄」。有人留言「只差1座，這次一定要拿」、「瑪丹娜11項太狂了，真的是不老天后」，也有人笑稱「兩代天后一起競爭，對其他人來說太難了」。還有網友期待，如果兩人在典禮現場同框，絕對會成為當晚最受矚目的畫面。

本屆VMA將於美國時間9月27日舉行，粉絲投票目前已經開跑，13個獎項開放觀眾參與，投票將持續至9月25日。

精華 FAQ

  • 本屆VMA由瑪丹娜以11項提名居冠，包含年度影片、年度藝人與年度歌曲等主要獎項，展現她近年少見的強勢回歸，也讓她成為外界最關注的焦點之一。

  • 泰勒絲目前累計30座VMA，只要本屆再拿1座，就能超越碧昂絲與瑪丹娜的紀錄，成為VMA史上獲獎最多的藝人，因此她的每個獎項結果都備受關注。

  • 亞莉安娜與莎賓娜各獲7項提名，火星人布魯諾、PinkPantheress與Zara Larsson各有5項，LISA、夏奇拉與Tate McRae也入圍多項，顯示今年競爭非常激烈。

泰勒絲 瑪丹娜 碧昂絲

上一則

張凌赫「這一秒」失利 「歸鸞」大尺度熱吻林允拚翻身

下一則

章子怡230萬人民幣變3億 獲封「娛樂圈新晉投資女神」

延伸閱讀

36歲天后泰勒絲入選納許維爾創作名人堂 史上最年輕

36歲天后泰勒絲入選納許維爾創作名人堂 史上最年輕
現身好友婚禮？泰勒絲復古及肩髮型+劉海「1989時代回歸」

現身好友婚禮？泰勒絲復古及肩髮型+劉海「1989時代回歸」
單輪巡演150場超越泰勒絲 鄧紫棋破全球女歌手紀錄

單輪巡演150場超越泰勒絲 鄧紫棋破全球女歌手紀錄

創百花獎64年雙提名紀錄 楊冪看實時計票現「瞳孔地震」

創百花獎64年雙提名紀錄 楊冪看實時計票現「瞳孔地震」

熱門新聞

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首