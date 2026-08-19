MTV大獎入圍╱瑪丹娜11項最多 泰勒絲9項「再拿1座」破紀錄

今年MTV音樂錄影帶大獎將上演瑪丹娜(見圖)、泰勒絲天后對決。（路透資料照片）

2026年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）提名名單揭曉，流行天后瑪丹娜 （Madonna）以11項提名強勢領跑，泰勒絲 （Taylor Swift）則以9項緊追在後，兩位不同世代的天后正面交鋒，瞬間引爆話題。更受到粉絲關注的是，泰勒絲目前累計30座VMA，只要本屆再拿下一座，就能正式超越碧昂絲 （Beyoncé）與瑪丹娜目前的紀錄，成為VMA史上獲獎最多的藝人。

今年56歲的瑪丹娜火力十足，11項提名包括年度影片、年度藝人及年度歌曲等主要獎項，也是她近年少見的大豐收。她目前已拿下19座競賽型VMA，若今年成功「大滿貫」，就有機會一口氣追上現有30座的歷史紀錄。

泰勒絲目前累計30座VMA，只要本屆再拿下一座，就能成為VMA史上獲獎最多的藝人。（路透資料照片）

泰勒絲則以9項提名坐穩第二，其中「The Fate of Ophelia」入圍年度影片等重要獎項。她近年不論音樂、巡演或流行文化影響力都維持高熱度，外界如今更關注她能否靠這屆頒獎典禮再寫下歷史。據悉，她只需要再贏一座VMA，就能成為該獎項史上最成功的藝人。

兩人也將在「年度藝人」等重量級獎項正面競爭，對手還包括亞莉安娜（Ariana Grande）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、火星人布魯諾（Bruno Mars）及摩根沃倫（Morgan Wallen）等。今年的「年度影片」同樣星光熠熠，瑪丹娜與泰勒絲都榜上有名，讓這場「天后對決」更添看頭。

除了兩位天后，亞莉安娜與莎賓娜各獲7項提名，火星人布魯諾、粉紅豹女孩（PinkPantheress）及莎拉萊森（Zara Larsson）則各拿5項。BLACKPINK的LISA、夏奇拉（Shakira）、泰特麥可蕾（Tate McRae）等人氣歌手也獲得多項肯定，26位藝人更是首度入圍，顯示今年名單不只有天后級較量，也有新生代加入戰局。

消息公布後，粉絲討論焦點幾乎集中在「泰勒絲能不能破紀錄」。有人留言「只差1座，這次一定要拿」、「瑪丹娜11項太狂了，真的是不老天后」，也有人笑稱「兩代天后一起競爭，對其他人來說太難了」。還有網友期待，如果兩人在典禮現場同框，絕對會成為當晚最受矚目的畫面。

本屆VMA將於美國時間9月27日舉行，粉絲投票目前已經開跑，13個獎項開放觀眾參與，投票將持續至9月25日。