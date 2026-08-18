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「蜘蛛人」票房衝衝衝 湯姆霍蘭德至少入袋1億美元

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湯姆霍蘭德7月29日出席「蜘蛛人：重生日」英國首映會。（歐新社）
湯姆霍蘭德7月29日出席「蜘蛛人：重生日」英國首映會。（歐新社）

英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演電影「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）全球票房持續飆升，據知情人士透露，30歲的湯姆霍蘭德最終收入預計將超過1億美元，而且他的票房分紅「沒有上限」。

TheWrap報導，3名了解湯姆霍蘭德合約的人士透露，他此次獲得至少2000萬美元基本片酬，比上一部蜘蛛人電影增加1000萬美元。隨著「蜘蛛人：重生日」全球票房超過20億美元，票房獎金只會愈拿愈多。

該人士表示：「他至少會賺到1億美元。」但拒絕透露實際金額可能達到多高。

這筆收入對湯姆霍蘭德而言格外驚人。2016年，他首次在「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）中飾演蜘蛛人時，片酬僅25萬美元。2017年「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）片酬提高至50萬美元；2019年「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far From Home）獲得400萬美元；2021年「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）則進一步達到1000萬美元。

「蜘蛛人：重生日」是湯姆霍蘭德前一份蜘蛛人合約在「無家日」結束後重新簽訂的新合約，因此要讓他回歸，索尼與漫威必須大幅提高待遇。

據報導，湯姆霍蘭德的WME經紀人安德魯·鄧拉普（Andrew Dunlap）、詹姆斯·法瑞爾（James Farrell）、利亞姆·巴克利（Liam Buckley）及律師羅伯特·奧法（Robert Offer）參與合約談判。

今年的「蜘蛛人：重生日」上映後票房表現強勁，目前全球累計已超過20億美元。湯姆霍蘭德過去曾多次談及，希望讓蜘蛛人系列走向更加成熟、個人化的故事路線，而電影票房成功也讓這項轉變直接反映在他的收入上。

精華 FAQ

  • 據知情人士透露，他此次至少拿到2000萬美元基本片酬，較上一部蜘蛛人電影增加1000萬美元，且後續還能依票房表現持續累積分紅。

  • 電影全球票房已超過20億美元，帶動湯姆霍蘭德的票房獎金不斷增加，外界估計他最終總收入至少會超過1億美元，而且沒有上限。

  • 他2016年在《美國隊長3》僅領25萬美元，2017年《返校日》升至50萬美元，2019年《離家日》400萬美元，2021年《無家日》再增至1000萬美元。

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