Dior公關總監嚴重車禍夫妻雙亡 Jisoo悲痛悼念：道別太難

Dior公關總監Mathilde Favier驚傳因車禍離世，Jisoo悲痛發文悼念。(摘自Instagram@sooyaaa__)

精品品牌Dior公關總監Mathilde Favier驚傳因車禍離世，享年57歲。據媒體報導，她與法國知名電影製片人丈夫Nicolas Altmayer於法國時間17日在法國西部發生嚴重車禍，夫妻雙雙不幸身亡。噩耗傳出後，與Mathilde Favier情同母女的BLACKPINK成員Jisoo也悲痛發文悼念，感性表示：「我會深深地懷念妳，並永遠珍藏我們的回憶。」

Mathilde Favier長年擔任Dior公關總監，與品牌旗下眾多明星關係深厚，其中她與Jisoo的好感情更是備受矚目。過去Jisoo每次前往巴黎參加Dior時裝周，Mathilde Favier幾乎都會親自現身迎接，兩人互動親密，宛如母女一般。

據外媒報導，Mathilde Favier與61歲丈夫Nicolas Altmayer於當地時間17日在法國西部發生車禍，據悉兩人乘坐的車輛在超車過程中，疑似與迎面而來的大型車輛發生碰撞，夫妻倆皆在事故中不幸身亡。Mathilde Favier享年57歲，Nicolas Altmayer則享壽61歲。

得知噩耗後，Jisoo在社群發文悼念，坦言自己「找不到任何詞語道別」。她回憶，從自己踏上Dior旅程開始，Mathilde Favier便以極大的溫暖與親切迎接她，兩人多年來一起度過許多珍貴時刻。

Jisoo感性寫道，對方一路給予自己的關懷、愛與支持，她將永遠放在心上。她也透露，Mathilde Favier讓巴黎成為自己的「另一個家」，兩人曾一起慶祝生日，也曾與彼此家人共度時光，這些回憶如今都成為最珍貴的紀念。

Jisoo更難過表示，自己原本一直期待著下一次見面，「這讓此刻的道別變得更加艱難。」她形容Mathilde Favier是內在與外在都非常美好的人，並感性寫下：「能與妳相識，並讓妳成為我生命中如此特別的存在，我覺得自己無比幸運。」