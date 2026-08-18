「玩命關頭11」來了…歷經4年完成 馮迪索讀劇本就淚崩

馮迪索（左）17日與已故演員保羅沃克的女兒梅朵沃克合影。（美聯社）

「玩命關頭」從2001年首集上映至今，即將迎來最終章！主演馮迪索（Vin Diesel）近日透露，第11部也是系列最後一部主線電影「玩命關頭11」（Fast Forever）預計12月正式開拍，電影則將於2028年3月17日在全球戲院上映。更令人意外的是，他透露自己日前讀完最新劇本後竟忍不住落淚，直呼：「有時候，即使是世界上最硬漢的人，也需要哭。」

馮迪索日前出席「玩命關頭」首集上映25周年特別放映活動，接受「綜藝報」訪問時透露拍攝進度。他表示：「如果我能完成片商提出的要求，我們會在12月開始拍攝。」談到最新劇本，他坦言自己對最終版本非常滿意，因為為了找到值得作為系列終章的故事，劇組歷經4組編劇、長達4年的開發。

「我現在的狀態很好。我們經歷了4組不同的編劇、4年的開發，才終於找到一個我認為配得上大結局的故事。」馮迪索透露，自己幾週前拿到最新劇本閱讀，沒想到竟被故事深深打動，「我哭了」！

在特別放映活動現場，馮迪索也親自向觀眾分享這段經歷。他說：「我要告訴你們一件私事。經過4組不同編劇、4年的開發，我讀完劇本，大約讀到一半時，就掉了一滴眼淚。等我讀完我們花了4年、非常努力打造、希望呈現給你們最好的劇本時，我已經哭了，完全忍不住。」

他更透露，自己當時忍不住將這件事告訴身邊的人，妹妹還笑著對他說：「哥，別再哭了。」馮迪索隨後感性表示：「我只想告訴大家，有時候，即使是世界上最硬漢的人，也需要哭。」

「玩命關頭：終極飆速」將是系列第11部、也是最後一部主線作品，電影預計於2028年3月17日上映。「玩命關頭」是環球影業歷史最悠久的系列之一，同時也是公司最賺錢的電影IP之一，整個系列全球累積票房已突破73億美元（約新台幣2183億元）。

不過，雖然馮迪索對最新劇本相當滿意，電影導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）目前卻還沒讀過完整劇本。他日前接受訪問時坦言，自己無法透露太多細節，但強調最終一定會有一個結局，而且「很棒」。路易斯賴托瑞表示，能參與「玩命關頭」系列讓他感到非常幸運，也對馮迪索及環球影業表達喜愛與感謝，「他們都很棒，也非常好合作，所以我們拭目以待，希望一切順利。」