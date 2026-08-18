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迪奧57歲公關總監法維耶車禍驚逝…官方連發3文悼念

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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Dior宣布其公關總監法維耶（Mathilde Favier）不幸意外身亡。（路...
Dior宣布其公關總監法維耶（Mathilde Favier）不幸意外身亡。（路透）

據眾生相報導，迪奧(Dior)宣布其公關總監法維耶（Mathilde Favier）不幸意外身亡。

57歲的法維耶與61歲男友、電影製片人阿爾特邁爾（Nicolas Altmayer），於法國當地時間8月17日（周一）在一場車禍中雙雙身亡。

法國媒體「世界報」（Le Monde）報導，尼奧爾（Niort）副檢察官勒克蘭什（Nicolas Leclainche）表示，這對情侶當時正在超越另一輛車，兩人所乘坐的車輛隨後「與一輛從對向駛來的卡車發生碰撞」。

據Variety報導，相關單位目前已針對這起事故展開過失殺人調查。

Dior於8月18日（周二）公布這項消息，並發表聲明表示：

「Dior深感悲痛地宣布，法維耶（Mathilde Favier）不幸意外身亡。在擔任公關總監期間，法維耶憑藉她的投入與優雅，為Christian Dior Couture的聲譽做出了令人難以置信的貢獻。」

聲明進一步表示：「她是一位非凡的女性，她對溝通的熱情、才華與忠誠，都是值得我們敬佩的典範。」

Christian Dior Couture董事長兼執行長Delphine Arnault也發表悼念，「法維耶熱情地享受生命。隨著法維耶的離去，Dior失去了一位令人難以置信的專業人士，而我也失去了一位忠實的朋友。她的樂觀與勇氣令人敬佩。我們會非常想念她的笑容與才華。今天，我感到深深的悲傷，我的心一直牽掛著她的孩子、母親、姊妹、家人、眾多朋友，以及她如此深愛的團隊。」

Dior母公司 LVMH 執行長阿爾諾（Bernard Arnault）也在一份聲明中表示，「得知法維耶悲劇且突然離世的消息，我深感悲痛。多年來，她一直將自己的熱情、活力與才華奉獻給Dior。我向她的家人與摯愛之人致上最深切的慰問。」

Dior創意總監安德森（Jonathan Anderson）同樣向法維耶表達哀悼。

安德森表示，「法維耶的離世讓我心碎。我們所有人都欠她太多，她的工作與奉獻值得我們永遠銘記。她總是帶來溫暖與活力，是我這輩子遇過最積極、最能帶給人力量的人。法維耶就是優雅的化身，而在許多方面，她本身就是高級訂製服精神的體現。」

安德森隨後也在自己的 Instagram 限時動態中分享一張法維耶的黑白照片，並寫道，「我們失去了一個最幸福、最善良、最慷慨的人。你會被我們深深想念。我向你的全家致上最深的思念。愛你的安德森。」

法維耶於2011年加入Dior，此前曾任職於Prada。在Dior任職期間，她與品牌眾多知名品牌大使及重要客戶密切合作，其中包括Natalie Portman、Rihanna以及Jennifer Lawrence。

2024 年，她出版了咖啡桌書「Living Beautifully in Paris」。

法維耶育有兩個孩子，女兒Héloïse與兒子Carlo皆是她與前夫、億萬富豪金融業高管Robert Agostinelli所生。

8月18日，Carlo也在Instagram上發文悼念母親，並分享多張母子合照。他在一段感人的長文開頭寫道，「我的心好痛，我的腦袋一片混亂。這一切都毫無道理，而我很難理解，我究竟要如何才能有一天真正明白這一切。」

▲ 來源：Instagram＠dior（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 她與61歲男友阿爾特邁爾8月17日在法國發生車禍，兩人所乘車輛在超車後，與對向來車的卡車碰撞，最終雙雙身亡。

  • Dior在8月18日發表聲明，稱對法維耶意外離世深感悲痛，並肯定她任內以投入與優雅為Christian Dior Couture聲譽做出巨大貢獻。

  • 法維耶2011年加入Dior，之前任職Prada，曾與Natalie Portman、Rihanna、Jennifer Lawrence等品牌大使合作，2024年還出版咖啡桌書。

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