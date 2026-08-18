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不只ADHD 羅比威廉斯曝確診自閉症：這解釋了很多事

編譯尤寶琪／綜合報導
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羅比威廉斯近期確診罹患自閉症。(歐新社資料照片)
羅比威廉斯近期確診罹患自閉症。(歐新社資料照片)

英國流行歌手羅比威廉斯(Robbie Williams)透露，自己在近期確診罹患自閉症的經歷。

根據「每日郵報」(Daily Mail)和其他幾家媒體報導，52歲的威廉斯是在自己的服裝品牌Hopeium最新發布會上，跟外界分享了他的診斷結果。這位知名歌手之前也曾對外透露，自己患有注意力不足過動症(ADHD)和妥瑞症(Tourette syndrome)，同時還得努力應對侵入性思考(intrusive thoughts)的問題。

根據報導，威廉斯說：「我有ADHD，而且我最近發現自己還有點自閉症，我其實很喜歡這診斷，因為這解釋了很多事。」

根據妙佑診所(Mayo Clinic)的定義，自閉症譜系障礙(Autism Spectrum Disorder)是一種與大腦發展有關的疾病，會影響人們看待他人和與他人社交的方式。

報導指，威廉斯在活動上進一步跟大家分享了ADHD是如何影響他的日常生活和創作過程：「在ADHD的影響下，你可以1000%地專注於某件事，完全忽視其他事情，完全無法做其它事。問問我的孩子們就知道了。」

「我完全沉迷於創作圖像和製作有趣的東西，」他補充道，「如果我在創作圖像和製作有趣的東西，我就不會去想自己，因為我的大腦非常有創造力，它可以對世界上所有讓你恐慌或恐懼的事情都進行創造性的解讀。」

其他一些名人，例如R&B歌手SZA和歌手艾麗金(Elle King)也都曾向粉絲公開過自身的自閉症診斷消息。艾麗金7月接受「美國周刊」(Us Weekly)訪問時就表示，診斷經歷讓很多事都豁然開朗，她說：「現在一切都說得通了。」這也幫助她更加重視自我照護。

「我有很多不光彩的過往時刻，所以尤其是在我被診斷出患有自閉症之後，我開始設立一些新的安全屏障，我只想和讓我感到安全的人在一起，我只想做能給我帶來快樂的事情，」她告訴「美國周刊」說。

精華 FAQ

  • 他表示自己近期被診斷出有自閉症，並坦言對這個結果感到喜歡，因為它讓他過去許多感受與行為有了更清楚的解釋。

  • 威廉斯先前已公開自己患有ADHD與妥瑞症，也提過長期受侵入性思考困擾，顯示他一直在面對多重身心挑戰。

  • 他說ADHD讓自己能對某件事極度專注，卻忽略其他事情；但也讓他沉迷於創作圖像與有趣內容，藉此避免陷入對自我的負面思考。

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