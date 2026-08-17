傑克船長要回來了 強尼戴普暌違10年「神鬼奇航6」回歸 製片親證實

強尼戴普有望再回歸「神鬼奇航」系列影片。（取材自IMDb）

好萊塢 巨星強尼戴普（Johnny Depp）有望重返「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列！現年63歲的他自2017年最後一次演出傑克船長（Captain Jack Sparrow）後，近10年再傳回歸消息。系列製片傑瑞布洛克海默近日證實，片商目前正與強尼戴普洽談「神鬼奇航6」，同時劇本也正在開發中。

布洛克海默在D23活動接受「Deadline Hollywood」訪問時透露：「我們正在和強尼（戴普）洽談，也正在製作劇本，希望能夠完成這部電影。」雖然目前尚未正式簽約，但製片親口證實雙方正在接觸，讓影迷再度燃起傑克船長回歸的期待。

強尼戴普自2003年首度演出「神鬼奇航」後，便靠著造型獨特、個性瘋癲的傑克船長一角紅遍全球，之後陸續出演「神鬼奇航2：加勒比海盜」、「神鬼奇航3：世界的盡頭」、「神鬼奇航4：幽靈海」、「神鬼奇航5：死無對證」，成為影史最具代表性的電影角色之一。

據報導，「神鬼奇航6」目前規劃將由瑪格羅比（Margot Robbie）飾演新的主角，而強尼戴普若確定回歸，傑克船長將以配角身分登場。這也意味著系列可能在保留經典角色的同時，交棒給新一代主角。

除了強尼戴普與瑪格羅比外，「神鬼奇航」系列過去還曾集結奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）、傑佛瑞羅許（Geoffrey Rush）及凱文麥克納利（Kevin R. McNally）等大咖演員，不過目前尚未公布第六集其他演員是否回歸。

強尼戴普近年淡出好萊塢主流製作，如今也正準備展開大銀幕復出。他即將主演電影「Ebenezer」，改編自查爾斯狄更斯經典小說「聖誕頌歌」，在片中飾演吝嗇鬼史古基（Ebenezer Scrooge）。

「Ebenezer」卡司同樣星光熠熠，包括伊恩麥克連（Ian McKellen）、魯伯特葛林（Rupert Grint）、黛西蕾德莉（Daisy Ridley）、安德莉亞瑞絲柏（Andrea Riseborough）及山姆克拉弗林（Sam Claflin），由提韋斯特（Ti West）執導，預計11月13日在戲院上映。

強尼戴普近年事業曾因與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司受到重大影響。當年赫德在「華盛頓郵報」發表文章，描述自己是家暴受害者，雖然文章並未點名戴普，但戴普隨後提告誹謗，赫德也反告。

2022年陪審團最終判決大部分有利於戴普，判赫德須支付1500萬美元賠償；赫德則在其中一項反訴中勝訴，獲得200萬美元賠償。