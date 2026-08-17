布萊德彼特首談家庭傷痛 4子女接連改姓 認了曾想「結束一切解脫」

布萊德彼特罕見談到自己的家庭問題和帶給他的傷痛。（美聯社）

好萊塢 男星布萊德彼特 （Brad Pitt）近年與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的官司及家庭關係備受關注，多名子女陸續將姓氏中的「彼特」移除，更讓外界關心父子、父女間的互動。近日，他接受英國「君子」雜誌專訪，罕見談及家庭關係帶來的傷痛，坦言自己曾因人生陷入低潮，一度萌生「如果一切就此結束，也許是一種解脫」的念頭。

根據外媒報導，繼多名年長子女之後，小布 18歲女兒薇薇安（Vivienne）上個月也向法院申請移除姓氏中的「彼特」，再次引發外界對父女關係的討論。

現年62歲的布萊德彼特在訪問中表示，自己一直不是容易陷入絕望的人，甚至自認天生相當樂觀，因此從未認為自己會有輕生念頭。他說：「我從來都不是會把自己逼到人生最低谷，這不是我的個性。事實上，如果我有什麼毛病，大概就是天生過度樂觀。這幫過我很多次，但也讓我因為太樂觀，傻傻地迎面撞上一輛大卡車。」

他也引用多年好友、大衛芬奇（David Fincher）曾對他開過的玩笑：「你總是把杯子看成半滿，但裡面裝的是尿。」藉此形容自己總是習慣往好的方向看待事情。

不過，小布坦言，人生確實曾有一段短暫時間，痛苦幾乎將他壓垮。「那段時間，我就是……看不到出口。痛苦壓得我喘不過氣。我並不會真的去做，但我能感覺到，如果一切就此結束，反而像是一種解脫。」

他表示，也正因為那次經歷，才真正理解那些身陷巨大痛苦的人為何會萌生輕生念頭。「我那時想，『好，我現在懂了。』某種程度上，自殺就是在尋找解脫，是想從痛苦裡逃出去。」

儘管如此，布萊德彼特強調，自己的求生意志很快便重新啟動，也讓他重新面對人生。「人生真的不容易……而且你現在是在跟一個已經中了人生樂透的人說話。」

當被記者追問低潮是否與家庭有關時，他也坦承，確實是「家庭的事情」。除了與孩子關係漸行漸遠之外，他也提到母親珍（Jane Pitt）於一年前以84歲高齡辭世，對自己帶來極大打擊。

他感性表示：「如果你撐過悲傷，它會留下一個巨大的洞，但同時也會留下非常深刻的美。那是一種令人心痛的美，但仍然是美。」一番真情流露，也讓外界看見這位好萊塢巨星鮮少公開的一面。