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妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

記者廖福生／即時報導
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妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

奧斯卡影后妮可基嫚與鄉村天王凱斯艾爾本結縭19年，過去一直被視為好萊塢模範夫妻，沒想到婚姻最終仍走向終點。兩人去年9月宣布分居，今年1月正式簽字離婚，結束長達19年的婚姻關係。近日妮可基嫚首度接受雜誌專訪，談及這段人生低潮，她坦言過去一年充滿恐懼與無助，更直言：「未來對我來說完全是未知數。」

回顧婚姻生變後的日子，妮可基嫚坦言，這一年經歷的煎熬遠超乎想像，原本對人生有著既定藍圖，卻發現現實完全不是自己所預期，「你只能去適應它。」雖然她對離婚細節仍選擇三緘其口，但面對人生重大轉折，她透露自己如今更傾向遵循內心感受，不再事事以理性作為判斷依據。

而去年痛失母親，也成為妮可基嫚走過低潮時的重要力量。她回想母親生前曾對自己說：「妮可，你必須咬牙挺過去。」這句話至今仍深深留在她心中。妮可基嫚也逐漸體悟，與其糾結人生為何如此不公平，不如接受「世事本就不公」的事實，繼續往前走。

儘管婚姻告終、人生重新洗牌，妮可基嫚並未因此失去對自己的信心。談及未來，她仍展現一貫堅韌態度，強調自己了解自身的性格與天賦，也清楚地知道自己是誰。

精華 FAQ

  • 兩人曾被視為好萊塢模範夫妻，卻在去年9月先宣布分居，並於今年1月正式簽字離婚，結束長達19年的婚姻關係。

  • 妮可基嫚表示，過去一年充滿恐懼與無助，原本的人生藍圖被打亂，未來對她而言也變得完全未知，因此只能努力適應現實。

  • 去年失去母親成為她重要支撐，母親曾叮嚀她必須咬牙挺過去，讓她逐漸體悟與其抱怨不公平，不如接受現實並繼續往前走。

好萊塢 奧斯卡

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