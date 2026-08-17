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「超異能英雄」女星海蒂潘妮迪亞過世 享年36歲

中央社／洛杉磯16日綜合外電報導
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海蒂潘妮迪亞2022年照片。(美聯社)
海蒂潘妮迪亞2022年照片。(美聯社)

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，曾演出「超異能英雄」（Heroes）等知名影集的美國女星海蒂潘妮迪亞（Hayden Panettiere）16日過世，享年36歲。

她的經紀人向美國廣播公司新聞網表示：「我們懷著無比悲痛的心情，宣布我們摯愛的海蒂不幸離世的噩耗。她是一道無比耀眼的光芒，也是一股強大的力量，為所有認識她的人，以及在螢光幕前觀看她演出的數百萬觀眾，帶來了無盡的愛與歡樂。」

她的父親請求外界給予隱私，「好讓我們的家人能有時間慢慢接受這難以承受的喪親之痛。」

有關海蒂潘妮迪亞死因的更多細節，目前尚無法得知。

從童星出道的海蒂潘妮迪亞演藝生涯橫跨電視與電影，她以熱門影集「超異能英雄」中的克萊爾．班奈特（Claire Bennet），以及音樂劇影集「下一站，天后」（Nashville）中的朱莉葉．巴恩斯（Juliette Barnes）兩個角色最深植人心。

她還曾參演「衝鋒陷陣」（Remember the Titans）、「流行教母」（Raising Helen）、「冰上公主」（Ice Princess）以及「驚聲尖叫 4」（Scream 4）等電影。

海蒂潘妮迪亞始終坦然面對童星出道以來到成年的掙扎歷程，曾於今年5月出版個人回憶錄，書名為「這就是我：一場審視」（This Is Me: A Reckoning，暫譯）。

精華 FAQ

  • 她的經紀人向ABC News證實了死訊，並表示全體人員懷著無比悲痛的心情宣布這項消息，形容她是耀眼的光芒，也為許多人帶來愛與歡樂。

  • 她最廣為人知的角色是《超異能英雄》中的克萊爾．班奈特，以及《下一站，天后》中的朱莉葉．巴恩斯，這兩個角色最深植人心。

  • 報導指出，海蒂潘妮迪亞的死因細節目前尚無法得知，家屬也請求外界給予隱私，好讓他們有時間慢慢接受這場喪親之痛。

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