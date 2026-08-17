妮可基嫚當年嫁阿湯哥「想過放棄事業」第2次離婚「深感脆弱」

澳洲女星妮可基嫚。（美聯社）

澳洲 女星妮可基嫚（Nicole Kidman）近日接受英國Vogue雜誌專訪，罕見談及與歌手凱斯厄本（Keith Urban）離婚後的心境，以及與影星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）的第一段婚姻。59歲的她坦言，第二段婚姻結束是人生艱難時期，曾感到「非常恐懼且深感脆弱」，但她選擇帶著巨大的希望繼續向前。

妮可基嫚與湯姆克魯斯於1990年結婚，當時她23歲、阿湯哥 28歲，兩人於2001年離婚。2006年，她與凱斯厄本結婚，婚姻維持近20年。妮可基嫚於2025年9月提出離婚，理由包括婚姻問題及無法化解的分歧，雙方於2026年1月前在庭外完成離婚程序。

談到第二段婚姻，妮可基嫚表示：「我沒有預料到會這樣。我原本對自己的人生有不同想像，但現在就是這樣。」她說，人們會為未來做各種計畫、抱持不同想法，但現實可能完全不同，「你必須調整，你必須適應。現在的未來，對我而言完全未知。」

被問到這段經歷是否令人害怕，她坦言：「有一段時間，我非常恐懼，而且深感脆弱，這是一種毫無遮掩的暴露感。」不過，她也告訴自己：「我可以選擇不去面對，蜷縮起來；或者，我可以帶著巨大的希望繼續向前。」

至於與湯姆克魯斯離婚、面對高度媒體關注的經驗，是否讓她更能應付這次離婚？妮可基嫚回答：「每一次都是全新的！」

回憶與湯姆克魯斯的婚姻，妮可基嫚表示，當時自己僅22、23歲，身邊突然有一名「超級巨星丈夫」，但她認為一切都非常自然，「我們只是瘋狂地墜入愛河，就是這麼簡單。」

她透露，當年有人提醒她，嫁給湯姆克魯斯可能會影響自己的演藝事業，但她毫不在意，「我不在乎。我正在戀愛，我想結婚。」後來有人對她說「看吧，我們早就告訴你了」，她仍回答：「那又怎樣？難道我不應該嫁給我愛的男人嗎？當然，我大不了放棄我的事業。我不在乎。」