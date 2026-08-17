布魯斯威利失智4年罕現身 緊擁愛女送出嫁 惹哭粉絲

布魯斯威利自2022年宣布罹患失語症後，便淡出演藝圈。（路透資料照片）

71歲好萊塢 動作巨星布魯斯威利 （Bruce Willis）自2022年宣布罹患失語症，隔年又確診額顳葉失智症後，便淡出演藝圈，鮮少公開露面。近日他罕見現身小女兒塔露拉威利（Tallulah Willis）的婚禮，溫馨合照曝光後，令不少影迷感動不已。

時尚雜誌「Vogue」公開塔露拉與丈夫賈斯汀艾斯（Justin Acee）8月8日婚禮的幕後照片，其中一張黑白照可見布魯斯威利露出燦爛笑容，一手摟著穿著婚紗的塔露拉，另一手則與女婿緊握，父女依偎的畫面洋溢幸福，也成為婚禮最令人動容的一幕。

這也是布魯斯威利自宣布罹病以來，相當罕見的公開現身。2022年，他因罹患失語症宣布息影，2023年家人進一步證實他確診額顳葉失智症，健康狀況一直備受外界關心。

婚禮在愛達荷州海利一處家族住宅後院舉行，塔露拉表示，那裡是自己從小長大的地方，對她有著特殊意義，「我在這裡學會自由奔跑，也成為今天的自己。」她透露，與丈夫交往後經常一起回到這裡，因此這個地方如今也成了兩人的共同回憶。

婚禮當天，塔露拉身穿由巴黎世家創意總監皮耶保羅皮喬利（Pierpaolo Piccioli）量身打造的訂製婚紗，並由母親黛咪摩爾（Demi Moore）長年合作造型師布萊德葛瑞斯基（Brad Goreski）協助打造整體造型。

她受訪時表示，婚紗最大的意義並非華麗，而是象徵自己將走向人生新的階段，「它帶領我走向我的丈夫。我們從交往一開始就決定，每一天都會選擇彼此。」

黛咪摩爾(右)陪伴女兒塔露拉威利(左)出嫁。（取材自buuski IG）

「Vogue」公開的照片中，也可見63歲的黛咪摩爾陪伴女兒試穿婚紗，並親手替她披上頭紗。婚禮當天，她與兩位姊姊魯瑪威利（Rumer Willis）、史考特威利（Scout Willis）一同陪伴塔露拉完成終身大事，一家人難得同框，氣氛溫馨感人。

塔露拉也在社群平台分享婚禮美照，並預告還會公開更多照片。她與賈斯汀艾斯於2024年底宣布訂婚，兩人交往後感情穩定，如今正式步入婚姻。

布魯斯威利與前妻黛咪摩爾育有魯瑪、史考特及塔露拉三名女兒，之後與現任妻子艾瑪海明威利（Emma Heming Willis）再育有兩名女兒梅貝爾（Mabel）及伊芙琳（Evelyn）。近年布魯斯因病淡出螢光幕，家人也始終陪伴在旁，共同面對病情，這次難得現身見證愛女人生重要時刻，也讓許多粉絲感到欣慰。