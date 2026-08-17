接牛仔褲代言 卡蒂B語出驚人：我高中時很常偷竊這牌子

饒舌歌手Cardi B於6月28日出席第26屆BET頒獎典禮。（路透）

美國饒舌歌手卡蒂B（Cardi B）近日成為Old Navy秋季牛仔褲系列代言人，她形容這次合作是「人生兜了一圈」的時刻，因為她過去在高中時期經常從這家服飾店偷東西，還笑說「我從來沒有被抓到」。

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卡蒂B近日在Instagram直播時談到與Old Navy合作，感謝品牌一路支持她。她說：「高中時，我以前常常從你們這裡偷東西。所以現在成為Old Navy大使，真的就是人生兜了一圈。」她更坦言自己「以前一直偷，而且從來沒有被抓到」，並開玩笑說，如果不是Old Navy，她當年可能就無法成為學校裡「穿得最時髦的女生」。

這次合作對卡蒂B而言，也與她自身的身材需求有關。她表示，對於擁有豐臀身材的女性來說，找到合身牛仔褲相當困難，許多高級品牌的版型並不適合她。她形容自己身高約5英尺3英寸（約160公分），身材纖細、腰部不明顯，但臀部和髖部較寬，因此「他們沒有為像我這樣的女生製作牛仔褲」。

卡蒂B此次擔任秋季系列主角，她在廣告中穿著高腰翻邊牛仔褲，該款牛仔褲共有7種顏色，售價49.99美元。

卡蒂B也在X平台宣傳合作，寫道：「當你有BBL時，很難找到牛仔褲……但Old Navy什麼身材都有適合的。」

音樂方面，卡蒂B今年推出2026年首支單曲「Ah Ha」，歌曲首周登上「告示牌」Hot 100第25名。她的歌曲「WAP」則在8月獲美國唱片業協會（RIAA）認證鑽石唱片，成為她第4首獲此認證的歌曲。