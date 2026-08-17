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現身好友婚禮？泰勒絲復古及肩髮型+劉海「1989時代回歸」

娛樂新聞組╱綜合報導
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泰勒絲婚後一舉一動都是全球娛樂版焦點。圖為她今年6月獲入選作曲家名人堂時的照片，...
泰勒絲婚後一舉一動都是全球娛樂版焦點。圖為她今年6月獲入選作曲家名人堂時的照片，如今髮型已及肩。（路透資料照片）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）婚後罕見公開現身，再度成為全球娛樂版焦點。她日前在英國出席長期合作的錄音工程師奧利雅各布斯（Oli Jacobs）與蘿拉西斯克（Laura Sisk）的婚禮，頂著復古劉海、及肩髮型，手上新婚戒指也毫不遮掩，瞬間成為全場焦點。不過，泰勒絲丈夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）因準備NFL新賽季，未能陪同她出席婚禮。

綜合People、Page Six報導，泰勒絲當天身穿深藍色、帶有金色刺繡的禮服，搭配招牌紅唇及珠寶，整體造型優雅又帶有復古氣息。最受矚目的則是她剪去多年長髮，換成及肩長度，並保留標誌性劉海。媒體指出，這是她多年來最短的髮型之一。

▲ 影片來源：Instagram平台＠people（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不只如此，泰勒絲的新髮型也掀起「1989時代回歸」討論。有媒體以「帶回1989髮型」形容她此次亮相，認為這個造型勾起粉絲對她2014年前後形象的集體記憶；社群平台上也有大批歌迷直呼「1989時代回來了」，認為短髮與劉海讓她看起來格外有熟悉感。

據悉，婚禮新人與泰勒絲的音樂事業關係密切。蘿拉西斯克曾參與「1989」、「Reputation」、「Lover」等作品錄音工作，奧利雅各布斯也曾參與她後期音樂製作，因此這場婚禮並非普通明星社交場合，而是她與音樂圈老友的重要聚會。當天包括傑克安東諾夫（Jack Antonoff）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）等熟面孔也現身，星光耀眼。

值得注意的是，這也是泰勒絲與NFL球星崔維斯凱爾西今年7月結婚後少數公開亮相之一。她出席好友婚禮時特別露出婚戒，另一邊的崔維斯也在NFL季前賽現身時被拍到戴著婚戒。夫妻兩人雖身處不同國家，卻以各自方式「秀出婚戒」，再度成為全球粉絲討論焦點。

精華 FAQ

  • 她是在英國出席錄音工程師好友的婚禮，身穿深藍色金色刺繡禮服，搭配紅唇與珠寶，最受注目的則是及肩髮型與標誌性劉海。

  • 因為她剪短多年長髮，改成接近2014年前後的短髮加劉海造型，讓不少媒體與歌迷聯想到她1989時期的經典形象，社群上也因此熱議不斷。

  • 新人的工作與泰勒絲音樂事業關係密切，曾參與她多張專輯製作，加上傑克安東諾夫、莎賓娜卡本特等圈內熟面孔到場，使這場婚禮更像音樂圈好友聚會。

泰勒絲 NFL

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