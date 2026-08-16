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安海瑟薇獲封「迪士尼傳奇」2026年主演電影票房突破20億元

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安海瑟薇獲選為「迪士尼傳奇」（Disney Legend）。（美聯社）
安海瑟薇獲選為「迪士尼傳奇」（Disney Legend）。（美聯社）

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）16日在迪士尼年度粉絲盛會D23上正式獲選為「迪士尼傳奇」（Disney Legend），她上台接受榮譽時感動落淚，並表示自己是「全世界最幸運的人之一」。同時，隨著她主演的恐龍動作片「橡樹街末日」(The End of Oak Street)上映，她2026年主演電影累計全球票房也突破20億美元。

「迪士尼傳奇」是華特迪士尼公司授予個人的最高榮譽名人堂，創立於1987年。該獎項用來表揚對迪士尼歷史與文化有重大貢獻的傑出人士，包括動畫師、演員、音樂家、幻想工程師及企業領袖等。

安海瑟薇在D23活動中接受「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）導演大衛法蘭科（David Frankel）與「Vogue」總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）致敬後登台。

她提到，自己很幸運出生在一個重視並鼓勵表演、說故事及想像力的家庭，並向現場的父母致意。丈夫亞當舒曼（Adam Shulman）及2名兒子也陪伴她出席。

這項榮譽適逢安海瑟薇踏入影壇25周年。她2001年8月3日以迪士尼電影「麻雀變公主」（The Princess Diaries）中的米婭公主（Mia Thermopolis）走紅，之後又在2004年「穿著Prada的惡魔」飾演安迪（Andy Sachs）奠定影壇地位。今年她再度出演「穿著Prada的惡魔2」，全球票房超過6.9億美元，讓該系列累計票房突破10億美元。

安海瑟薇也特別感謝已故導演蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall），以及製片人黛布拉・馬丁・蔡斯（Debra Martin Chase）與已故歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston）。她表示，自己非常幸運，第一部作品便帶來大量機會，年紀輕輕就能出演「穿著Prada的惡魔」，並與史丹利圖奇（Stanley Tucci）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）及梅莉史翠普（Meryl Streep）合作。

「穿著Prada的惡魔」導演法蘭科致詞時透露，當初片商原本希望由另一名女演員出演安迪，但梅莉史翠普看過安海瑟薇在「斷背山」（Brokeback Mountain）的演出後認定她適合這個角色。法蘭科笑稱：「感謝梅莉史翠普。她看到了安妮的表演，然後說：『就是這個女孩。』」

安娜溫圖則透過影片向安海瑟薇致意，稱讚她的工作態度、才華及多變性，尤其欣賞她的善良。

2026年「迪士尼傳奇」名單還包括前迪士尼執行長艾格（Bob Iger）、巨石強森（Dwayne Johnson）、喬納斯兄弟（Jonas Brothers）等人。

除了獲封「迪士尼傳奇」，安海瑟薇2026年也是票房豐收的一年。她今年共主演5部電影，累計票房突破20億美元。談到今年的亮眼成績，安海瑟薇表示：「這讓人難以置信。這是一種喜悅，也非常不可思議。」她說，自己從影多年，很清楚一年內能參與如此多元的電影是多麼難得，因此感到「非常幸運」。

精華 FAQ

  • 她在迪士尼年度粉絲盛會D23上正式獲選為「迪士尼傳奇」，這是華特迪士尼公司授予個人的最高榮譽，表揚對迪士尼文化有重大貢獻的人士。

  • 因為她今年主演5部電影，累計全球票房已突破20億美元，顯示她在市場上的號召力與持續的票房表現都非常亮眼。

  • 她2001年因《麻雀變公主》走紅，之後在《穿著Prada的惡魔》飾演安迪奠定地位，並靠續集與多部作品持續累積人氣與代表作。

好萊塢 迪士尼 恐龍

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