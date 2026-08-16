「蜘蛛人：重生日」全球票房破20億美元 接著挑戰「星戰」北美紀錄

湯姆霍蘭德7月27日出席電影「蜘蛛人：重生日」全球首映會。(路透)

索尼 最新超級英雄電影「蜘蛛人 ：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）上映僅3個周末，全球票房便突破20億美元，成為影史第8部達到這項里程碑的電影。該片由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演，目前北美票房約7.85億美元。

Variety報導，「蜘蛛人：重生日」自7月底上映後持續刷新票房紀錄。這是湯姆霍蘭德第4度飾演彼得帕克（Peter Parker），電影首周末便在北美狂收3.55億美元，全球首周末票房更達9.32億美元，僅上映6天便突破10億美元。

隨著全球票房突破20億美元，「蜘蛛人：重生日」正式加入影史少數「20億美元俱樂部」，與多部電影並列。

2009年的「阿凡達」（Avatar，29億美元）

2019年的「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame，27億美元）

2022年的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water，23億美元）

1994年的「鐵達尼號」（Titanic，22億美元）

2015年的「STAR WARS：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens，20.7億美元）

2018年的「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War，20.3億美元）

其中，「蜘蛛人：重生日」僅次於「復仇者聯盟：終局之戰」，成為影史第2快突破20億美元票房的電影。「終局之戰」上映11天便達成這項成績。

湯姆霍蘭德上一部「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）2021年上映後，全球票房達19億美元，距離20億美元門檻僅一步之遙，但由於電影未在中國上映，因此未能突破20億美元。

「蜘蛛人：重生日」的票房表現目前仍在持續攀升。電影已成為影史全球票房第8高作品，外界也開始關注最終票房能否再創紀錄，包括是否有機會成為影史首部北美票房突破10億美元的電影。目前北美影史最高票房仍由「STAR WARS：原力覺醒」保持，達9.36億美元。

此外，業界也開始猜測「蜘蛛人：重生日」是否可能成為影史首部全球票房突破30億美元的電影。隨著電影展現強勁觀眾熱度及票房續航力，最終成績仍備受關注。