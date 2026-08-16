布魯斯威利「女兒結婚」息影4年罕露面 前妻黛咪摩爾現身
罹患罕見失智症的好萊塢男星布魯斯威利（Bruce Willis）難得公開現身，出席32歲女兒泰拉露（Tallulah Willis）與音樂人艾西（Justin Acee）的婚禮。布魯斯威利在婚禮照片中面帶笑容，一手摟著女兒、一手牽著女婿，為這場家庭婚禮留下珍貴畫面。
People報導，泰拉露與艾西於8月8日在愛達荷州的住所舉行婚禮。時尚雜誌Vogue公開多張婚禮照片，其中一張黑白照片可見71歲布魯斯威利站在女兒身旁，泰拉露依偎在父親懷中，艾西則牽著布魯斯威利另一隻手。
這也是布魯斯威利近年淡出影壇後，難得公開露面的場合。他在2022年被診斷出失語症，2023年初進一步確診額顳葉失智症（FTD），此後逐步退出演藝工作。
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婚禮當天，泰拉露的母親黛咪摩爾（Demi Moore）也有出席。照片中，可見她在婚禮前擁抱母親。
泰拉露向《Vogue》透露，選擇在愛達荷州舉行婚禮，是因為這個地方對她與艾西都具有特殊意義。她說：「這是我學會自由奔跑、成為現在這個夢想家的地方。」她也表示，自己與艾西長年在此共度許多時光，因此這片土地如今也與丈夫緊密相連。
黛咪摩爾在Instagram分享女兒試穿婚紗的照片，寫道：「我親愛的泰拉露試穿婚紗的一瞥，迎接她美好日子的每個溫柔時刻，都永遠刻在我的心裡。非常感恩我們能以一家人的身分共同分享這個珍貴時刻。」
泰拉露是布魯斯威利與黛咪摩爾所生的3名女兒中最年幼的一位。布魯斯與現任妻子艾瑪（Emma Heming Willis）則育有2名女兒。
他是出席32歲女兒泰拉露與音樂人艾西的婚禮，並在照片中與女兒、女婿同框，留下罕見的家庭合影。這也是他近年淡出後少見的公開露面。 他在2022年被診斷出失語症，2023年初又確診額顳葉失智症，之後便逐步退出演藝工作。由於病況影響，他近年幾乎沒有公開參與演藝活動。 婚禮在愛達荷州舉行，地點對新娘與新郎都很有意義。黛咪摩爾也親自到場，並在Instagram分享女兒試穿婚紗的照片，表達對這個家族時刻的感恩。
精華 FAQ
他是出席32歲女兒泰拉露與音樂人艾西的婚禮，並在照片中與女兒、女婿同框，留下罕見的家庭合影。這也是他近年淡出後少見的公開露面。
他在2022年被診斷出失語症，2023年初又確診額顳葉失智症，之後便逐步退出演藝工作。由於病況影響，他近年幾乎沒有公開參與演藝活動。
婚禮在愛達荷州舉行，地點對新娘與新郎都很有意義。黛咪摩爾也親自到場，並在Instagram分享女兒試穿婚紗的照片，表達對這個家族時刻的感恩。
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