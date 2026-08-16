布魯斯威利「女兒結婚」息影4年罕露面 前妻黛咪摩爾現身

布魯斯威利2016年照片。（路透）

罹患罕見失智症的好萊塢 男星布魯斯威利 （Bruce Willis）難得公開現身，出席32歲女兒泰拉露（Tallulah Willis）與音樂人艾西（Justin Acee）的婚禮。布魯斯威利在婚禮照片中面帶笑容，一手摟著女兒、一手牽著女婿，為這場家庭婚禮留下珍貴畫面。

People報導，泰拉露與艾西於8月8日在愛達荷州 的住所舉行婚禮。時尚雜誌Vogue公開多張婚禮照片，其中一張黑白照片可見71歲布魯斯威利站在女兒身旁，泰拉露依偎在父親懷中，艾西則牽著布魯斯威利另一隻手。

這也是布魯斯威利近年淡出影壇後，難得公開露面的場合。他在2022年被診斷出失語症，2023年初進一步確診額顳葉失智症（FTD），此後逐步退出演藝工作。

▲ 影片來源：x平台@ComplexPop（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

婚禮當天，泰拉露的母親黛咪摩爾（Demi Moore）也有出席。照片中，可見她在婚禮前擁抱母親。

泰拉露向《Vogue》透露，選擇在愛達荷州舉行婚禮，是因為這個地方對她與艾西都具有特殊意義。她說：「這是我學會自由奔跑、成為現在這個夢想家的地方。」她也表示，自己與艾西長年在此共度許多時光，因此這片土地如今也與丈夫緊密相連。

黛咪摩爾在Instagram分享女兒試穿婚紗的照片，寫道：「我親愛的泰拉露試穿婚紗的一瞥，迎接她美好日子的每個溫柔時刻，都永遠刻在我的心裡。非常感恩我們能以一家人的身分共同分享這個珍貴時刻。」

泰拉露是布魯斯威利與黛咪摩爾所生的3名女兒中最年幼的一位。布魯斯與現任妻子艾瑪（Emma Heming Willis）則育有2名女兒。