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新版「X戰警」曝豪華卡司 亞當崔佛扮經典反派「邪惡先生」

編譯彭馨儀／綜合報導
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亞當崔佛確認加盟「X戰警」，飾演經典反派「邪惡先生」。 (美聯社)
亞當崔佛確認加盟「X戰警」，飾演經典反派「邪惡先生」。 (美聯社)

漫威影業總裁凱文費吉(Kevin Feige)在D23迪士尼粉絲大會宣布新版「X戰警」(X-Men)主要卡司，電影預定2028年5月上映。

美聯社報導，亞當崔佛(Adam Driver)確認加盟並飾演經典反派「邪惡先生」，他笑稱，多年來持續與費吉討論加入漫威電影宇宙，現場還一度開玩笑宣布要演「萬磁王」。新生代女星英蒂娜瓦瑞特(Inde Navarette)則飾演「小淘氣」。

同場公布還包含，克里斯多福阿博特(Christopher Abbott)飾演「X教授」查爾斯澤維爾，瑪雅鮑伊(Maya Boyd)飾演「暴風女」，瑪拉維文(Samara Weaving)飾演「艾瑪佛斯特」，基特康納(Kit Connor)飾演「獨眼龍」斯科特薩默斯，莎蒂辛克(Sadie Sink)飾演「琴葛雷」。

本片由傑克史艾爾(Jake Schreier)執導，編劇則由「怒嗆人生」(Beef)李成真(Lee Sung Jin)及「大熊餐廳」(The Bear)聯合節目主持人喬安娜卡洛(Joanna Calo)強強聯手。自迪士尼2019年收購福斯後，新版電影也被視為漫威整合變種人宇宙的重要作品。

當天D23活動現場高潮不斷。「復仇者聯盟：末日崛起」(Avengers: Doomsday)釋出新預告，克里斯伊凡(Chris Evans)回歸「美國隊長」(Captain America)，伊恩麥克連(Ian McKellen)亦以憔悴長髮造型再飾「萬磁王」；休傑克曼(Hugh Jackman)則透過影片表態願以「金鋼狼」(Wolverine)身分參演。迪士尼同時展示了Disney+新劇「幻視」(Visionquest)預告，保羅貝坦尼(Paul Bettany)與詹姆斯史派德(James Spader)將分別回歸飾演幻視(Vision)及奧創(Ultron)。

精華 FAQ

  • 電影預定2028年5月上映，主要卡司由漫威影業總裁凱文費吉在D23迪士尼粉絲大會上正式宣布，顯示這部片已成為漫威整合變種人宇宙的重要作品。

  • 亞當崔佛確認加盟並飾演經典反派「邪惡先生」。他還提到多年來一直與凱文費吉討論加入漫威宇宙，現場甚至開玩笑說想演「萬磁王」。

  • 克里斯多福阿博特演X教授，瑪雅鮑伊演暴風女，瑪拉維文演艾瑪佛斯特，基特康納演獨眼龍，莎蒂辛克演琴葛雷，英蒂娜瓦瑞特則飾演小淘氣。

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