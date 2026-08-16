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「冰雪奇緣3」明年感恩節上映：安娜要結婚 雪寶有了女朋友

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「冰雪奇緣3」明年感恩節上映：安娜要結婚 雪寶有了女朋友

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迪士尼每2年舉行D23全球粉絲大會，發表各部門新產品。圖為2026年D23展場一...
迪士尼每2年舉行D23全球粉絲大會，發表各部門新產品。圖為2026年D23展場一角，迪士尼動畫部門展示「冰雪奇緣」主角人偶。（中央社）

迪士尼動畫「冰雪奇緣3」（Frozen 3）首度公布劇情細節，安娜（Anna）與克里斯托夫（Kristoff）將正式結婚，雪寶（Olaf）也將迎來名為「Samantha」的女友，同時還會出現全新反派。電影延續前兩集傳統，預定2027年11月24日感恩節檔期在北美上映。

據報導，第三集的故事依舊設定於虛構王國阿倫黛爾（Arendelle），原班配音陣容也將回歸。

迪士尼早在2024年8月公布「冰雪奇緣3」首批概念藝術，由布蘭妮李（Britney Lee）繪製，畫面中的艾莎騎著白馬，安娜則騎著棕色鹿。貝爾曾在2025年10月接受《Variety》訪問時透露，電影已開始進入製作階段，但當時她尚未聽過電影配樂。

貝爾也曾否認外界有關她將因回歸演出安娜而獲得6000萬美元片酬的報導，形容相關說法「荒謬」，但並未透露實際片酬。

此外，前迪士尼執行長艾格（Bob Iger）曾透露，「冰雪奇緣4」也已經在開發中，目前尚未公布更多細節。

首集「冰雪奇緣」於2013年上映，電影全球票房達13億美元，並拿下包括最佳動畫長片在內的2座奧斯卡獎。「冰雪奇緣2」於2019年上映，巴克與李再度聯手執導，全球票房達14.5億美元。

精華 FAQ

  • 迪士尼公布安娜與克里斯托夫將正式結婚，雪寶也會迎來名為Samantha的女友，另外還會加入一名全新反派，讓第三集故事更完整。

  • 電影預定在2027年11月24日感恩節檔期於北美上映，故事仍延續前兩集設定，背景一樣是虛構王國阿倫黛爾，並由原班配音陣容回歸。

  • 迪士尼早在2024年8月公開第三集首批概念藝術，前執行長艾格也曾表示《冰雪奇緣4》已在開發中，顯示系列仍持續擴展。

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