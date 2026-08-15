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動畫電影「可可夜總會」續集2029年登場 重返亡靈世界

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可可夜總會第一集劇照。（圖／迪士尼提供）
可可夜總會第一集劇照。（圖／迪士尼提供）

皮克斯動畫電影「可可夜總會」（Coco）續集「可可夜總會2」（Coco 2）首度公開概念圖，主角米高（Miguel）已從小男孩長成青少年，並與愛犬丹丹（Dante）一同重返亡靈世界。迪士尼在D23活動宣布，電影預定2029年11月上映，原版電影中飾演厄內斯托・德拉克魯茲（Ernesto de la Cruz）的班傑明・布拉特（Benjamin Bratt）也將回歸配音。

最新概念圖呈現青少年時期的米高與丹丹。布拉特在活動現場談到續集劇情時透露，米高在某些人眼中是「毀掉一段事業、摧毀一個傳奇的小麻煩」，而德拉克魯茲將回歸復仇，並把米高再次送往亡靈世界展開冒險。

布拉特還笑說，命運似乎很懂得開玩笑，米高這次必須與一名「英俊的超級巨星」合作，而這名巨星正是他自己飾演的德拉克魯茲。

▲ 圖片源：xxxxx平台@Pixar（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

首集「可可夜總會」由李・昂克里奇（Lee Unkrich）執導，2017年感恩節檔期上映，在全球獲得超過8億美元票房，並拿下2座奧斯卡，包括最佳動畫長片及最佳原創歌曲「Remember Me」。

首集電影講述熱愛音樂的男孩米高，儘管家人反對，仍追尋音樂夢想。在墨西哥亡靈節期間，他意外踏上亡靈世界的冒險旅程，並逐步揭開家族隱藏的秘密。

「可可夜總會」也是皮克斯近年持續推出經典作品續集的最新作品。近期「玩具總動員5」及「腦筋急轉彎2」全球票房均突破10億美元，而「超人特攻隊3」（The Incredibles 3）則預計於2028年上映。

精華 FAQ

  • 迪士尼在D23活動首度公開續集概念圖，畫面中米高已是青少年，並與愛犬丹丹重返亡靈世界，同時確認電影預定於2029年11月上映。

  • 班傑明・布拉特透露，德拉克魯茲將回歸展開復仇，並把米高再次送進亡靈世界。故事也暗示米高會被迫和這位昔日對手合作冒險。

  • 首集由李・昂克里里奇執導，2017年上映後全球票房超過8億美元，並拿下2座奧斯卡，包括最佳動畫長片與最佳原創歌曲《Remember Me》。

克魯茲 迪士尼

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