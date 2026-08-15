我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

NFL／凱爾西戴金色婚戒 與泰勒絲婚後「非常幸褔」

Disney+策略轉型「直式短影音」搶攻年輕人注意力

中央社／加州安那罕15日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪士尼娛樂與ESPN產品暨科技部門產品管理執行副總裁艾琳提格（Erin Teag...
迪士尼娛樂與ESPN產品暨科技部門產品管理執行副總裁艾琳提格（Erin Teague，右2）出席D23全球粉絲大會，說明串流平台Disney+加入直式短影音功能。（中央社）

隨著年輕世代大多習慣用手機滑短影音，娛樂產業龍頭迪士尼正調整串流策略，在應用程式導入直式短影音，利用原有影音內容優勢，以個人化的演算法推播，抓住年輕人短暫的注意力。

迪士尼娛樂與ESPN產品暨科技部門產品管理執行副總裁艾琳提格（Erin Teague）在D23全球粉絲大會表示，現今消費者的使用習慣，與迪士尼串流平台Disney+在2019年剛推出時，已經發生明顯的改變。

串流平台最初的設定是觀眾坐在電視前，選好想看的片子後，好好看完一整部電影或影集。艾琳提格指出，現在的觀眾打開串流平台，期待平台直接推送想看的內容，「直接娛樂我，不要讓我還要思考」。

因應收視習慣的改變，艾琳提格指出Disney+不僅依照用戶的各人喜好推薦內容，今年3月推出直式影音Verts功能，讓使用者像是瀏覽社群媒體一樣，觀看直式短影音形式的預告片、花絮或社群創作者的內容。

艾琳提格表示，Verts在ESPN應用程式推出後，這項功能的使用人數已經增加一倍；Disney+目前有40%的手機使用者已使用這項功能，而且每天會固定使用。

「長篇原創內容永遠不會被取代」，艾琳提格強調，迪士尼不是要以短影音取代電影和影集，短影音爭取觀眾零碎時間的注意力，目標是把觀眾帶向長篇作品。

迪士尼「直接面向消費者國際原創內容、策略節目編排暨新興媒體」總裁施瑞爾（Eric Schrier）表示，不僅觀眾的消費方式改變，短影音也帶來新的創作型態。

傳統影視製作受到半小時、1小時或電影長度等格式限制，如今在社群平台上，很多素人透過手機拍攝短影音，「每個創作者都是說故事的人」，Disney+也準備納入原本活躍於社群平台的創作者內容。他表示，新一代的創作人才會來自短影音領域。

短影音創作者席爾瓦（Blake Silva）說 ，社群媒體最能吸引人之處在於「連結與體驗」，經常有粉絲留言說，看他的影片感覺就像與他一對一視訊；有些原本觀眾不感興趣的內容，可能因為網紅熱情分享，帶動觀看風潮。

精華 FAQ

  • Disney+開始在應用程式中導入直式短影音Verts，讓用戶像滑社群平台一樣瀏覽預告、花絮與創作者內容，並搭配演算法推薦，提升年輕族群的停留與互動。

  • 迪士尼認為觀眾使用習慣已從坐在電視前完整看完作品，轉向打開平台就希望立刻被內容吸引，因此必須用更直接、個人化的方式搶占注意力。

  • 迪士尼把短影音視為吸引零碎時間的入口，目標不是取代電影和影集，而是把觀眾帶回長篇原創內容，同時也納入社群創作者，培養新一代說故事人才。

Disney 迪士尼

上一則

不倫戀11年 南韓「最強小三」金珉禧封后 刷新紀錄

延伸閱讀

迪士尼TikTok達協議 允許短影音創作者使用角色及場景

迪士尼TikTok達協議 允許短影音創作者使用角色及場景
減法美學重塑感官邊界：數位排毒，一場關於內在秩序的靜謐革命

減法美學重塑感官邊界：數位排毒，一場關於內在秩序的靜謐革命
AI短劇讓長輩停不下來？醫曝大腦早被「一機制」吸住

AI短劇讓長輩停不下來？醫曝大腦早被「一機制」吸住
深偽選聞由警判定是否下架 藍白疑「政治審查員」：很恐怖

深偽選聞由警判定是否下架 藍白疑「政治審查員」：很恐怖

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺

下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬

新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬
7月失聯遭北約戰機攔截 香港國泰航班1主因誤事 調查出爐

7月失聯遭北約戰機攔截 香港國泰航班1主因誤事 調查出爐