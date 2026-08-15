Disney+策略轉型「直式短影音」搶攻年輕人注意力

迪士尼娛樂與ESPN產品暨科技部門產品管理執行副總裁艾琳提格（Erin Teague，右2）出席D23全球粉絲大會，說明串流平台Disney+加入直式短影音功能。（中央社）

隨著年輕世代大多習慣用手機滑短影音，娛樂產業龍頭迪士尼 正調整串流策略，在應用程式導入直式短影音，利用原有影音內容優勢，以個人化的演算法推播，抓住年輕人短暫的注意力。

迪士尼娛樂與ESPN產品暨科技部門產品管理執行副總裁艾琳提格（Erin Teague）在D23全球粉絲大會表示，現今消費者的使用習慣，與迪士尼串流平台Disney +在2019年剛推出時，已經發生明顯的改變。

串流平台最初的設定是觀眾坐在電視前，選好想看的片子後，好好看完一整部電影或影集。艾琳提格指出，現在的觀眾打開串流平台，期待平台直接推送想看的內容，「直接娛樂我，不要讓我還要思考」。

因應收視習慣的改變，艾琳提格指出Disney+不僅依照用戶的各人喜好推薦內容，今年3月推出直式影音Verts功能，讓使用者像是瀏覽社群媒體一樣，觀看直式短影音形式的預告片、花絮或社群創作者的內容。

艾琳提格表示，Verts在ESPN應用程式推出後，這項功能的使用人數已經增加一倍；Disney+目前有40%的手機使用者已使用這項功能，而且每天會固定使用。

「長篇原創內容永遠不會被取代」，艾琳提格強調，迪士尼不是要以短影音取代電影和影集，短影音爭取觀眾零碎時間的注意力，目標是把觀眾帶向長篇作品。

迪士尼「直接面向消費者國際原創內容、策略節目編排暨新興媒體」總裁施瑞爾（Eric Schrier）表示，不僅觀眾的消費方式改變，短影音也帶來新的創作型態。

傳統影視製作受到半小時、1小時或電影長度等格式限制，如今在社群平台上，很多素人透過手機拍攝短影音，「每個創作者都是說故事的人」，Disney+也準備納入原本活躍於社群平台的創作者內容。他表示，新一代的創作人才會來自短影音領域。

短影音創作者席爾瓦（Blake Silva）說 ，社群媒體最能吸引人之處在於「連結與體驗」，經常有粉絲留言說，看他的影片感覺就像與他一對一視訊；有些原本觀眾不感興趣的內容，可能因為網紅熱情分享，帶動觀看風潮。