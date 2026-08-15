39歲琳賽蘿涵美到認不出 被疑花27.5萬大整型 親上火線吐凍齡秘訣

琳賽蘿涵外型愈來愈漂亮。（取材自lindsaylohan IG）

好萊塢 女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）近年重返演藝圈，不僅事業逐漸回穩，家庭生活也相當幸福。她近日在社群平台分享一家三口搭乘遊艇度假的照片，再度因宛如逆齡的凍齡美貌掀起討論，不少網友直呼她比全盛時期還要美。

琳賽蘿涵於13日在Instagram發文，寫下「海上的珍貴時光」，並曬出多張在遊艇上度假的照片。畫面中，她與丈夫巴德爾夏馬斯（Bader Shammas）及兒子盧艾（Luai）一同享受海上假期，在夕陽映照下洋溢幸福氛圍。

照片曝光後，琳賽蘿涵白皙透亮的肌膚、緊緻飽滿的臉部線條以及優雅氣質成為焦點，不少粉絲留言大讚她狀態驚人，甚至認為比年輕時更加美麗，再度刷新顏值巔峰。

琳賽蘿涵過去曾因酗酒、吸毒等負面新聞飽受關注，歷經一段低潮期後，她於2014年移居杜拜展開新生活，也逐漸遠離好萊塢紙醉金迷的環境。2020年，她與金融界人士巴德爾夏馬斯交往，兩人於2022年結婚，並在2023年迎來兒子盧艾，組成幸福家庭。

不過，琳賽蘿涵近年因外貌變化明顯，也屢次引發整形討論。先前曾有整形外科醫師推測，她可能接受拉皮、眼部手術及隆鼻等療程，估計花費高達27.5萬美元。

對此，琳賽蘿涵日前接受「ELLE」訪問時親自澄清，坦承曾接受肉毒桿菌、雷射療程及非侵入式緊膚療程Morpheus8，但否認進行其他整形手術。她也分享自己的保養方式，表示生產後肌膚變得更加敏感，因此全面調整保養程序與飲食習慣，每天都會用冷水洗臉，並固定攝取檸檬汁、奇亞籽以及甜菜根醃菜，希望從生活習慣維持健康膚況，打造自然凍齡狀態。