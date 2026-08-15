自揭罹4期乳癌已擴散 53歲露西戴維斯：要快樂工作到最後

露西戴維斯曾演過「神力女超人」等電影。（取材自IMDb）

「辦公室瘋雲」(The Office)53歲的女星露西戴維斯(Lucy Davis)近日在Instagram透露自己罹患4期乳癌 ，癌細胞 已擴散至脊椎、右髖及肋骨。

新澤西州網媒NJ.com報導，戴維斯在IG發布影片，是她在醫院敲下「癌症 治療鈴」代表結束治療。

戴維斯說，「1年半前診斷出罹癌，最初發現只是很小的硬點，根本不打算檢查。因此我想說，不要忽視，一定要檢查。現在無法治癒，化療也太晚。」

面對病情，戴維斯坦言並不害怕死亡，「我正努力以盡可能快樂的方式度過餘生。我已坦然接受，離開我的肉體只是代表回家。所有悲傷都屬於我的家人；對他們來說，會比我更難面對。」

她也表達希望在生命的最後階段繼續工作，「表演是我生命中最大的樂趣之一。」

美版「辦公室瘋雲」女星、52歲的珍娜費舍(Jenna Fischer)曾於2023年12月被診斷出罹患1期三陽性乳癌，經過手術、化療與放射線治療後，已康復重回無癌狀態。她特別在留言區力挺戴維斯，「發文寫得真好。非常愛妳。癌友也可以繼續工作！因為工作真的是莫大的慰藉！」

戴維斯曾參與「活人甡吃」(Shaun of the Dead)、「神力女超人」(Wonder Woman)，以及「莎賓娜的顫慄冒險」(The Chilling Adventures of Sabrina)的演出，圈內好友紛紛獻上祝福。

「莎賓娜的顫慄冒險」合作演員盧克庫克(Luke Cook)在戴維斯的發文底下留言，「我愛妳，露西。」

Skye P. Marshall則表示，「妳的話語會激勵許多人，也會鼓勵其他人定期全身檢查。為妳感到驕傲。」

凡妮莎魯比歐(Vanessa Rubio)讚許戴維斯的才華與豁達，感性說，「能夠與妳共事是一份真正的禮物。妳可以按照自己的方式完成這段旅程。」