自揭罹4期乳癌已擴散 53歲露西戴維斯：要快樂工作到最後
「辦公室瘋雲」(The Office)53歲的女星露西戴維斯(Lucy Davis)近日在Instagram透露自己罹患4期乳癌，癌細胞已擴散至脊椎、右髖及肋骨。
新澤西州網媒NJ.com報導，戴維斯在IG發布影片，是她在醫院敲下「癌症治療鈴」代表結束治療。
戴維斯說，「1年半前診斷出罹癌，最初發現只是很小的硬點，根本不打算檢查。因此我想說，不要忽視，一定要檢查。現在無法治癒，化療也太晚。」
面對病情，戴維斯坦言並不害怕死亡，「我正努力以盡可能快樂的方式度過餘生。我已坦然接受，離開我的肉體只是代表回家。所有悲傷都屬於我的家人；對他們來說，會比我更難面對。」
她也表達希望在生命的最後階段繼續工作，「表演是我生命中最大的樂趣之一。」
美版「辦公室瘋雲」女星、52歲的珍娜費舍(Jenna Fischer)曾於2023年12月被診斷出罹患1期三陽性乳癌，經過手術、化療與放射線治療後，已康復重回無癌狀態。她特別在留言區力挺戴維斯，「發文寫得真好。非常愛妳。癌友也可以繼續工作！因為工作真的是莫大的慰藉！」
戴維斯曾參與「活人甡吃」(Shaun of the Dead)、「神力女超人」(Wonder Woman)，以及「莎賓娜的顫慄冒險」(The Chilling Adventures of Sabrina)的演出，圈內好友紛紛獻上祝福。
「莎賓娜的顫慄冒險」合作演員盧克庫克(Luke Cook)在戴維斯的發文底下留言，「我愛妳，露西。」
Skye P. Marshall則表示，「妳的話語會激勵許多人，也會鼓勵其他人定期全身檢查。為妳感到驕傲。」
凡妮莎魯比歐(Vanessa Rubio)讚許戴維斯的才華與豁達，感性說，「能夠與妳共事是一份真正的禮物。妳可以按照自己的方式完成這段旅程。」
她在Instagram透露自己罹患4期乳癌，癌細胞已擴散到脊椎、右髖與肋骨，並在醫院敲下治療鈴，代表完成一段治療過程。 戴維斯表示自己最初只發現很小硬點，當時並不想檢查，因此她提醒民眾不要忽視身體異狀，若有疑慮應及早就醫檢查。 她坦言不害怕死亡，認為離開肉體只是回家，並希望以盡可能快樂的方式度過餘生，也想繼續表演到生命最後一刻。
精華 FAQ
她在Instagram透露自己罹患4期乳癌，癌細胞已擴散到脊椎、右髖與肋骨，並在醫院敲下治療鈴，代表完成一段治療過程。
戴維斯表示自己最初只發現很小硬點，當時並不想檢查，因此她提醒民眾不要忽視身體異狀，若有疑慮應及早就醫檢查。
她坦言不害怕死亡，認為離開肉體只是回家，並希望以盡可能快樂的方式度過餘生，也想繼續表演到生命最後一刻。
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