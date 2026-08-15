布萊德彼特自爆「不能看A片」 竟是因「演技太差」會讓他抓狂

小布自爆「不能看A片」的原因，瞬間成為話題。（路透資料照片）

好萊塢 巨星布萊德彼特 （Brad Pitt）最近一句意外發言，讓網友笑翻。62歲的他日前接受「Esquire」專訪時，聊到自己對「演技」的高標準，竟突然透露自己「不能看A片」，原因不是道德觀，也不是宗教因素，而是「演技太差」。這段看似隨口的回答，被媒體抓出報導後迅速引發討論，成為他這次專訪最意外的爆點。

針對小布 此番言論，「Entertainment Weekly」特地把這個訪談爆點單獨整理成一篇娛樂新聞。

他是在談到足球員假摔時，忍不住批評運動員誇張的「演出」。他笑稱自己甚至想開一門「假摔課」，因為有些球員倒地的表演實在太差，讓他看得受不了。話題一路從足球場上的演技，延伸到好萊塢早期電影中過度誇張的表演方式，最後竟聊到成人電影。

小布表示，自己對拙劣表演特別敏感，甚至直言「糟糕的演技讓我抓狂」，隨後補了一句，「這就是為什麼我不能看A片」。

雖然只是訪談中的題外話，卻因為說話者是以演技著稱的奧斯卡影帝，瞬間成為娛樂媒體爭相報導的焦點。

有趣的是，小布並不是在認真討論成人內容，而是延續自己對「假」表演的吐槽。他甚至拿1940年代電影中女演員誇張昏倒、嬌嗔的表演作比較，認為這類過度用力的演技會讓他出戲。對一名演員而言，這種「職業病」式的挑剔，反而成為他這次訪談最令人莞爾的片段。

而這次專訪，小布也談及近年的生活與演藝工作，透露自己仍持續投入電影拍攝，主演的生存驚悚片「猛獸之心」（Heart of the Beast）將於9月上映；另外，他也將再度回到「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）的世界，在衍生電影「克里夫布斯歷險記」（The Adventures of Cliff Booth）中延續克里夫布斯這個角色。

小布受訪談及足球假摔，意外扯出A片話題。（路透資料照片）