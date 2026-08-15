觀影說劇╱山繆假死詐保險3000萬 伊娃計畫「殺夫」吞巨款

山繆傑克森(左)與伊娃葛林(右)合演夫妻。（圖／車庫娛樂提供）

資深男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）演出新片「尪某殺必死」(尪某：台語，指丈夫和妻子)，與「暗黑女王」伊娃葛林（Eva Green）首度飾演夫妻，兩人還要攜手製造假死騙局，以詐騙保險 金，而伊娃葛林又暗地裡打算真的殺掉丈夫，來獨吞3000萬美金的巨款，不論是角色還是劇情，都相當令人耳目一新。

談到這次接下「尪某殺必死」的原因，以及「怪奇孤兒院」後暌違10年再度與山繆傑克森合作的心得，伊娃葛林表示：「我一直很想再拍一部喜劇，而且我非常喜歡這個劇本，也很高興能跟山繆合作，」她說：「他（在『怪奇孤兒院』）的活力與慷慨令人難忘。山繆帶來了幽默感、專注力和十足的自信。他既慷慨又風趣：是片場最好的合作夥伴。」

關於她的角色「諾拉」，伊娃葛林表示：「諾拉最初是一位高級伴遊小姐，後來嫁給了傑克沃爾夫，一位非常有手腕的黑幫老大，她絕對可以跟傑克勢均力敵，他們同樣聰明、同樣冷酷無情。她是個操控高手，喜歡玩弄人心。」

「尪某殺必死」是伊娃葛林與「007首部曲：皇家夜總會」導演馬丁坎貝爾第三度合作。「那是一部非常優秀的電影，」伊娃葛林回憶這部由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的007電影，她在片中飾演女主角「薇絲朋」：「馬丁有一種罕見的能力，能把宏大的故事演繹得細膩動人。

他能將強烈的戲劇張力與真實的人物刻畫完美融合。他能為觀眾帶來精彩的娛樂體驗，同時又不失深度和意義。他執導的詹姆斯龐德系列電影正是如此，」她又說：「而且正如人們常說的，沒有人比他做得更好。當這樣的人邀請你重返創作領域時，你會滿懷感激地欣然接受。」

伊娃葛林也大讚「尪某殺必死」的劇本，「我總是樂於嘗試從未扮演過的角色，尤其是有精彩對白的劇本，」她說：「『尪某殺必死』中的角色都非常鮮明、個性十足…我們現在很少演出這樣的對白了，這讓人非常興奮。」

除了山繆傑克森跟伊娃葛林之外，「尪某殺必死」還有另外一位亮眼新星，就是西班牙新生代女星瑪麗亞佩卓薩（María Pedraza），她曾在Netflix熱門影集「紙房子」裡飾演英國駐西班牙大使的女兒「艾莉森」，這次她在「尪某殺必死」飾演聖米格爾島當地的警察「比安卡」，展現出跟「紙房子」不同的剽悍形象。比兒卡跟曾經和諾拉一夜情的警察「丹尼」是辦案搭檔，她會為諾拉的殺夫計畫帶來什麼變數，相當令人期待。