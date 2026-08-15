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安海瑟薇：電影若有殺狗情節「應自動列為R級」

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「橡樹街的末日」由伊旺麥奎格（左）與安海瑟薇主演。(美聯社)
「橡樹街的末日」由伊旺麥奎格（左）與安海瑟薇主演。(美聯社)

好萊塢女星安海瑟薇在宣傳新片「橡樹街末日」（The End of Oak Street）期間接受Complex訪問時拋出一個論點，她認為只要電影出現狗遭殺害的情節，就應該自動列為R級電影。

安海瑟薇說：「我覺得，電影只要殺狗，就應該自動列為R級。不管有沒有人說髒話，也不管有沒有暴力場面，只要狗死了，就應該是R級。」

她還笑稱，許多觀眾似乎受到電影「捍衛任務」（John Wick）的影響，因此特別擔心「橡樹街末日」中的狗會遭遇不測。她說：「我一直看到有人留言說，『他們最好不要殺那隻狗。』我心想，現在到底有哪些電影會殺狗，讓大家害怕我們也會很隨意地在電影裡這麼做？」

談到「橡樹街末日」的狗狗命運時，安海瑟薇透露，有觀眾甚至要求劇組直接保證狗狗沒事。她說：「有人說，你們能不能告訴觀眾，一切都會沒事？」隨後她安撫影迷：「我們在這部電影裡打破了一些規則，但絕不會拿狗狗的生死製造虐心橋段，別擔心。」

「橡樹街末日」由安海瑟薇與伊旺麥奎格主演，兩人在片中飾演父母，必須帶領家人躲避恐龍威脅。故事設定為一家人居住的郊區街道突然穿越時空，回到數百萬年前的恐龍時代。

2026年對安海瑟薇而言相當忙碌，她今年已接連演出「奧德賽」（The Odyssey）、「穿著Prada的惡魔2」（Devil Wears Prada 2）及「魅影巨星」(Mother Mary)，另有改編自柯琳·胡佛小說「不存在的罪人」(Verity)預計10月上映。

安海瑟薇此前笑說，看到今年的電影行程時，「我有點以為自己被惡作劇了」，直到片商確認所有上映日期都會照原定計畫進行，她才表示：「只要觀眾還沒看膩我的臉——我也不怪他們，如果真的看膩了我——那就繼續吧。」

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