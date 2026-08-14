艾爾頓強太狂了「把膝蓋骨變成項鍊」笑稱：永恆的作品

英國歌手艾爾頓強。（美聯社）

英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）透露，自己2024年接受雙膝置換手術後，將被取出的左右膝蓋骨保留下來，並請珠寶設計師加工製成珠寶，其中右膝蓋骨被打造為金框項鍊，左膝蓋骨則製成胸針。艾爾頓強笑稱，這些作品「會歷久不衰」，甚至能保存數百年。

英國獨立報報導，世界黃金協會推出的新紀錄短片《Touched By Gold》中，78歲的艾爾頓強分享自己與黃金之間獨特的故事。

艾爾頓強在紀錄片中回憶：「當我的膝蓋骨被取出時，先是左邊，然後是右邊，我問外科醫師能不能留下膝蓋骨，他非常驚訝。」

珠寶設計師芬奈爾爾（Theo Fennell）接受艾爾頓強的案子，他說製作過程相當特殊：「我們必須把它們烘乾，讓水分蒸發。之後骨頭會變得像浮石一樣粗糙，而且非常多孔，所以我們必須在上面塗醋酸酯，然後把它們拋光。」

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其中，右膝蓋骨的一部分被鑲進黃金，製成項鍊。艾爾頓強拿著項鍊介紹：「這是我的右膝蓋骨，也就是我的右髕骨。」他還表示，主治醫師曾告訴他，這是對方動過手術中「最糟糕的膝蓋」。

艾爾頓強指出，膝蓋骨上原本的孔洞也被保留下來，「看起來有點像埃及的古老文物」。芬奈爾則特別設計項鍊鍊條，以骨頭元素呼應吊墜，並表示：「我只是覺得，如果項鍊的末端就是那個東西，那麼項鍊也應該反映它，這樣會更有趣。」

項鍊背面還刻有一句拉丁文，意思是「我將不再向任何人低頭」。芬奈爾幽默表示：「當然，少了一塊膝蓋骨，你也確實沒辦法做到這件事。」

至於左膝蓋骨，芬奈爾表示，由於「左邊的膝蓋骨比較小，我們能做的事情比較少」，因此最終將它製成胸針。艾爾頓強則認為，這些作品「真的會成為永恆的作品，可以保存數百年」。

艾爾頓強自2023年正式退出巡迴演出，接受過多次手術。他去年10月出席紐約影展紀錄片《Elton John: Never Too Late》放映活動時曾開玩笑說：「老實說，我身上已經沒剩多少東西了。」

他當時表示，自己沒有扁桃腺、腺樣體和闌尾，也沒有攝護腺，右髖、左膝及右膝也都已經不在。