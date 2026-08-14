安海瑟薇新片「橡樹街末日」藏諧音 獲評33年來最高分恐龍電影

「橡樹街末日」在爛番茄影評網上開出86%超新鮮好評。（美聯社）

由安海瑟薇（Anne Hathaway）、伊旺麥奎格（Ewan McGregor）主演、大衛羅伯特米契爾（David Robert Mitchell）執導的「橡樹街末日」（The End of Oak Street）近日陸續曝光首映評價，在爛番茄影評網上開出86%超新鮮好評，成為繼1993年史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的「侏羅紀公園」後，33年來最高分的恐龍 電影。影迷還發現「橡樹街末日」竟與「像世界末日」形成巧妙諧音，成為熱議話題。

「橡樹街末日」設定另類，一場神秘宇宙事件突然將美國郊區的橡樹街整個社區帶離原本世界，普拉特一家也因此被丟進充滿史前生物的陌生環境。安海瑟薇飾演母親丹妮絲，伊旺麥奎格則演丈夫葛雷，兩人原本已面臨家庭關係危機，沒想到還得與兩名孩子一起面對恐龍襲擊，在求生過程中重新學習依靠彼此。

不少正面影評認為，本片最成功之處不是單純「恐龍大戰」，而是把家庭關係放進災難情境，讓原本熟悉的郊區生活瞬間變成危機四伏的史前世界。美聯社形容電影是一場混亂卻充滿懷舊感的冒險，導演一方面向史蒂芬史匹柏等80、90年代電影致敬，一方面又加入自己的荒謬幽默與驚悚風格，讓恐龍不只是視覺奇觀，也成為推動家庭關係改變的催化劑。

英國「金融時報」則認為導演成功將復古冒險片氣質與現代科幻驚悚融合，既有恐龍追殺帶來的刺激，也保留人物情感與黑色幽默，甚至稱其為「聰明又刺激」的娛樂大片。澳洲媒體同樣大讚電影找回經典史匹柏式冒險電影的趣味，認為在近期恐龍題材作品中顯得格外有活力。

不過，負評也集中在劇本。英國「衛報」認為電影雖有吸引人的設定，卻欠缺足夠的情感深度與敘事說服力，部分情節甚至讓人覺得只是把不同經典元素重新拼裝；其他評論則指出，片中確實有劇情漏洞，某些角色的決定不太合理，世界觀交代也不夠完整。