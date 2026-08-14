凱爾西甜喊泰勒絲「我老婆」 首談婚禮：場地好酷 冷氣太給力

NFL球星凱爾西(左)與流行歌手泰勒絲(右)在7月完婚，至今仍未公開正式婚禮照片。（路透資料照片）

NFL球星凱爾西（Travis Kelce）首度公開談論與流行歌手泰勒絲 （Taylor Swift）的婚禮，透露兩人7月3日在紐約麥迪遜廣場花園 （Madison Square Garden）舉行的婚宴，是「人生最美好的一晚」。這場星光熠熠的婚禮高度保密，至今仍未公開正式婚禮照片。

BBC報導，凱爾西12日在密蘇里州堪薩斯城酋長隊訓練營受訪，首次在婚後公開談及泰勒絲，並稱她為「我的妻子」。凱爾西表示，能在麥迪遜廣場花園結婚，讓他實現兒時夢想。

凱爾西說：「能夠實現我童年的夢想，在那個場館裡結婚，真的很酷。那裡是所有體育場館的聖地，能夠在那裡結婚。」

談到婚禮時，他形容這是「我人生最美好的一晚」，並感謝所有到場賓客，稱那是一個「瘋狂的夜晚」。

凱爾西與泰勒絲的婚禮由喜劇演員兼演員亞當山德勒（Adam Sandler）主持，現場包括休葛蘭（Hugh Grant）、傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）、歌手Benson Boone及模特兒吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）等好萊塢名人。不過，儀式在場館內低調舉行，至今沒有官方照片公開。

凱爾西也談到麥迪遜廣場花園對他的特殊意義。他透露，去年紐約尼克隊季後賽表現出色時，他原本希望到場觀看比賽，但因其他行程無法成行。最終尼克隊在睽違近60年後再度奪得NBA總冠軍。

凱爾西說：「我的妻子去了，而當時我被困在訓練營，所以沒有機會去。」

凱爾西也感謝麥迪遜廣場花園的管理階層，讓他們能夠舉行這場私人活動。他說：「我真的無法充分感謝MSG的所有者，感謝他們讓我們有機會完成這件事。我們知道自己希望舉行私人活動，而一切都非常完美。」

不過，凱爾西隨後開玩笑說，場館裡的「冷氣 太給力了」，似乎是在調侃美國國慶日周末的熱浪。

凱爾西表示，婚後休賽期「非常愉快」，但如今已將注意力轉回訓練及美式足球。他10月將迎來37歲生日，生涯已隨堪薩斯城酋長隊3度奪得超級盃冠軍。

酋長隊去年睽違10個球季首次無緣NFL季後賽，因此外界認為即將於下月展開的新球季可能成為凱爾西職業生涯最後一季。不過，凱爾西並未透露是否考慮退休。

他說：「我仍然非常熱愛這項運動。我想走上場，向自己證明，我能以比去年更好的水準比賽。」