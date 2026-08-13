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安海瑟薇遭酸民質疑「假懷孕」霸氣反擊：頭髮假的 孕肚真的

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8月9日，安海瑟薇與伊旺麥奎格出席電影「橡樹街末日」全球首映會。(路透)
8月9日，安海瑟薇與伊旺麥奎格出席電影「橡樹街末日」全球首映會。(路透)

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日挺著第三胎露出孕肚的紅毯造型，引發網路熱議，甚至有酸民荒謬質疑她假懷孕。CNN評論指出，2026年社會對孕婦穿搭的批評仍如此激烈，反映人們對孕期時尚所謂「進步」的觀念，其實仍處於起步階段。

安海瑟薇新片「橡樹街末日」(The End of Oak Street)加州首映會，身穿訂製的天藍色高領上衣，搭配長長垂墜的裙襬及紅色內襯，再配上一條牛仔褲，褲頭正好落在孕肚下方。

她此番露出部分孕肚的造型亮相後，網路上立即出現大量批評聲音，甚至有人質疑她的懷孕是真是假，聲稱她可能使用假肚子。

面對爭議，安海瑟薇並未退縮。隔天她參加「Jimmy Kimmel Live」節目錄影時，再度選擇露出孕肚的造型。她也在最新Instagram貼文中直接回應網路上的陰謀論，寫下：「假頭髮，真孕肚。」

CNN評論，2026年仍有如此多人針對孕婦紅毯服裝進行批判，令人意外。安海瑟薇的遭遇至少顯示，社會對孕期時尚逐漸開放的想法，距離真正成熟仍有一段路要走。

安海瑟薇今年有五部電影上映，年底還將推出驚悚片「Verity」，改編自作家柯琳胡佛（Colleen Hoover）同名暢銷小說。

精華 FAQ

  • 她在新片加州首映會上穿著訂製天藍色高領上衣、長裙與牛仔褲，褲頭剛好落在孕肚下方，因而成為焦點，也引來大量網友評論與討論。

  • 部分酸民直接懷疑她是假懷孕，甚至聲稱她可能使用假肚子來營造孕態。面對這類陰謀論，她沒有退縮，反而以更直接的方式回應。

  • 安海瑟薇隔天再度以露出孕肚的造型出席節目，並在Instagram寫下「假頭髮，真孕肚」。CNN則認為，這反映社會對孕婦穿搭的批評仍相當嚴苛。

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