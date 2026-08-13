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製作兼旁白…摩根費里曼出專輯 涵蓋百年藍調史

編譯尤寶琪／綜合報導
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奧斯卡影帝摩根費里曼直言「我喜歡藍調，但不敢自稱是鑑賞家」；圖為摩根費里曼去年4...
奧斯卡影帝摩根費里曼直言「我喜歡藍調，但不敢自稱是鑑賞家」；圖為摩根費里曼去年4月在洛杉磯出席第50屆美國電影學會終身成就獎頒獎典禮。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：摩根費里曼製作並旁白藍調專輯，記錄百年藍調史。
  • 重點二：專輯源自克拉克斯代爾推廣藍調，結合酒吧與巡演計畫。
  • 重點三：泰基馬哈等多位音樂人參與，最後收錄《I Lied to You》

25年前，奧斯卡影帝摩根費里曼(Morgan Freeman)在密州克拉克斯代爾(Clarksdale)時，一些外地遊客問他哪裡能聽到藍調音樂；當時音樂家很多，但演出場所卻寥寥無幾。

「那裡沒有我們可以保證，你進去一定能聽到藍調的地方，」他告訴「美聯社」，「所以，我們只好自己開闢一條路。」

費里曼和他的商業夥伴，時任市長比爾．勒克特(Bill Luckett)和霍華德．斯托瓦爾(Howard Stovall)，受到啟發在克拉克斯代爾開設了一家名為「Ground Zero Blues Club」的酒吧。之後，他們又打造了「Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience」這個由藍調音樂家組成的巡迴演出樂團，旨在將藍調這種音樂帶給全世界；他們將深受喜愛的南方藍調與古典交響樂團作品融合在一起。這個樂團14日將發行一張同名專輯。

這位傳奇演員雖然並沒有參與演出，但卻是這張專輯的製作人和旁白。這張專輯演出者包括了：泰基馬哈(Taj Mahal)、Keb’ Mo’、Shemekia Copeland、Tiernii Jackson、Stax音樂學院合唱團(Stax Music Academy Choir)與倫敦的柴尼克管弦樂團(Chineke! Orchestra)等眾多明星。

「我喜歡藍調，我喜歡音樂。但我不敢自稱是鑑賞家，那不是我的定位，」費里曼直言，「我只是個愛好者，但這是必要的。」

要將現場演出製作成專輯，意味著要將近兩小時，共12首曲目的演出縮減到大約45分鐘，同時還要保持原有的形式；專輯中還包含了影片以及費里曼錄製的「電影式旁白」。

「我們呈現的是一個音樂故事，一個藍調音樂從30年代至今的百年歷程演變，」費里曼的合夥人兼聯合製片人艾瑞克．梅爾指出。

專輯的最後一首曲目，是奧斯卡影片「罪人」(Sinners)的歌曲「I Lied to You」，不但為藍調百年歷史的演繹畫上了句號，同時也提醒人們這部電影成功地將藍調帶入了主流視野。

而這也是費里曼希望達成的目標。他希望確保藍調不會被遺忘。

精華 FAQ

  • 費里曼雖未親自演出，但擔任這張專輯的製作人與旁白，並以電影式敘事串起整個作品，呈現藍調從早期到現代的發展歷程。

  • 費里曼在克拉克斯代爾聽到遊客想找藍調卻缺少場地後，與夥伴開設Ground Zero Blues Club，後來再延伸成巡演樂團，將藍調推向更大舞台。

  • 專輯集結泰基馬哈、Keb’ Mo’、Shemekia Copeland等人，並以《Sinners》的〈I Lied to You〉作結，象徵藍調進入主流視野，也呼應費里曼希望藍調不被遺忘。

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