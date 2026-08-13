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加國女星泰迪摩爾79歲謝幕 演活「聖誕故事」的溫暖老師

記者陳穎／綜合報導
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加拿大資深女星泰迪摩爾以「聖誕故事」外表嚴厲、內心溫暖的老師「席爾斯老師」大受歡...
加拿大資深女星泰迪摩爾以「聖誕故事」外表嚴厲、內心溫暖的老師「席爾斯老師」大受歡迎。（取材自IMDb）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加拿大女星泰迪摩爾於8月5日在安大略省亨茨維爾辭世，享壽79歲。
  • 重點二：她因在《聖誕故事》飾演溫暖嚴厲的席爾斯老師而廣為觀眾熟知。
  • 重點三：晚年持續演出並投入表演教育，家屬盼外界記住她的溫暖善良。

西洋影壇再傳憾事，曾在1983年經典電影「聖誕故事」（A Christmas Story）飾演老師一角、並演出影集版「機器戰警」的加拿大資深女星泰迪摩爾（Tedde Moore），於8月5日在加拿大安大略省亨茨維爾辭世，享壽79歲。家屬日前透過她的官方臉書證實死訊，表示她是在家人陪伴下安詳離世，但並未對外公布死因。

家屬在聲明中寫道：「在晴朗的天空下，泰迪於她深愛的亨茨維爾，在摯愛家人的陪伴下平靜離世。身為大家永遠的老師，她總能在每個時刻說出令人難忘的話，也用自己的方式感動每一位遇見她的人。」家人也希望外界記住她溫暖、善良的一面，而非沉浸於離別的悲傷。

泰迪摩爾出身加拿大演藝世家，父親為演員，祖母更是加拿大戲劇界的重要人物。她畢業於英國皇家戲劇藝術學院，此後長年活躍於電影、電視及舞台劇，累積豐富演出資歷。

她最廣為人知的代表作，是1983年上映的「聖誕故事」，在片中飾演外表嚴厲、內心溫暖的老師「席爾斯老師」。電影上映後深受觀眾喜愛，成為美國最具代表性的聖誕節電影之一，並於2012年獲美國國會圖書館列入「國家影片登記表」永久典藏。

片中經典橋段之一，是學生因挑戰把舌頭黏在冰凍旗桿上而引發一連串事件，泰迪摩爾飾演的老師冷靜處理並說出：「做這件事的人心裡有數，我相信你們心中的愧疚感，比任何懲罰都還要難受。」這段台詞至今仍為影迷津津樂道。

她也是唯一在續作「我的夏日故事」（My Summer Story）中再次飾演同一角色的演員。晚年除了持續演出外，也投身表演教育，培育新一代演員。

除了演藝成就外，泰迪摩爾的家庭同樣備受矚目。丈夫為已故加拿大名導唐納德謝比（Donald Shebib），兒子則是知名音樂製作人諾亞謝比（Noah "40" Shebib），長年與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）合作，製作多首熱門歌曲。

精華 FAQ

  • 泰迪摩爾於8月5日在加拿大安大略省亨茨維爾辭世，享壽79歲。家屬透過她的官方臉書證實消息，表示她在家人陪伴下安詳離世，並未對外公布死因。

  • 她最廣為人知的是1983年電影《聖誕故事》，在片中飾演席爾斯老師。角色外表嚴厲、內心溫暖，經典台詞與處理學生事件的橋段，讓她成為影迷難忘的銀幕教師。

  • 泰迪摩爾出身加拿大演藝世家，畢業於英國皇家戲劇藝術學院。她晚年仍持續演出，也投入表演教育；丈夫是已故導演唐納德謝比，兒子則是製作人諾亞謝比。

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