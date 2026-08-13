安海瑟薇、達珂塔強生 銀幕夢幻合體揭危險禁忌

安海瑟薇在「不存在的罪人」片中，飾演聲名顯赫的暢銷作家薇若蒂。（取材自YouTube）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安海瑟薇與達珂塔強生首度同台主演心理驚悚片。

安海瑟薇與達珂塔強生首度同台主演心理驚悚片。 重點二： 改編自柯琳胡佛小說，揭開豪宅中的秘密與謊言。

改編自柯琳胡佛小說，揭開豪宅中的秘密與謊言。 重點三：兩位女主角兼任監製，電影將於10月2日在台上映。

兩大好萊塢 女神安海瑟薇（Anne Hathaway）與達珂塔強生（Dakota Johnson）首度同台飆戲！合演心理驚悚電影「不存在的罪人」，該片改編自暢銷作家柯琳胡佛（Colleen Hoover）話題小說「Verity」，兩大女神首次銀幕交鋒，將在充滿祕密、謊言與慾望的故事中，展開一場真假難辨的心理攻防戰。

片中安海瑟薇飾演聲名顯赫的暢銷作家薇若蒂（Verity），看似擁有令人稱羨的人生，卻因故無法繼續創作；達珂塔強生則飾演事業陷入困境的作家洛玟（Lowen），意外獲得千載難逢的機會，受邀搬進薇莉蒂位於偏遠地區的豪宅，代替她完成未竟之作。

然而洛玟在整理資料的過程中，意外發現一份疑似出自薇若蒂之手的自傳手稿，裡頭竟記載著一連串扭曲駭人的家庭秘密。這些文字究竟是真實的自白，還是作家筆下精心杜撰的驚悚小說？真相等待觀眾一同抽絲剝繭。

不僅如此，安海瑟薇與達珂塔強生除了主演外，更共同擔任該片監製，電影揉合心理驚悚、情慾與懸疑元素，三名角色困在一座與世隔絕的豪宅中，讓慾望、秘密與猜忌逐漸走向失控，一步步陷入真假難辨的危險謎局。

達珂塔強生在「不存在的罪人」片中，飾演事業陷入困境的作家洛玟。（取材自YouTube）