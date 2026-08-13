「芭比2」爆停擺危機 「肯尼」萊恩葛斯林開價2千萬 瑪格羅比不願續攤

萊恩葛斯林(左)、瑪格羅比主演的電影「芭比」全球票房突破14億美元，續集卻遲遲未能拍板。(美聯社)

2023年全球票房大賣14億美元的電影「芭比 」（Barbie），原本被視為華納兄弟最具潛力的系列作品，如今續集卻傳出恐怕難產。外媒「綜藝報」報導，由於導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）等主創團隊與華納在片酬及分潤談判上陷入僵局，「芭比2」開發計畫已陷入停擺，甚至可能面臨全面重啟的命運。

據報導，華納近3年來已向葛莉塔潔薇、共同編劇諾亞鮑姆巴赫、主演兼製片瑪格羅比（Margot Robbie）以及飾演肯尼的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）提出超過6次合作邀約，但全數遭到婉拒。知情人士透露，華納今年春季提出的最新條件，已是公司史上對同一組主創團隊開出的最高規格待遇，甚至被形容為「足以改變人生」的天價合約。

不過，雙方仍未能達成共識。消息指出，創作團隊希望提高前期片酬及票房分潤比例，其中萊恩葛斯林據傳開價2000萬美元回歸演出肯尼；瑪格羅比拍攝首集時，包含片酬與票房分紅估計收入約5000萬美元，而葛莉塔潔薇也憑首集進帳數千萬美元，因此續集的談判金額勢必更高。

外界關注的是，華納影業共同主席麥可狄盧卡與帕梅拉艾比僅剩約4個月時間，必須讓「芭比2」正式進入開發程序，否則電影改編權將回到玩具商美泰兒（Mattel）手中。屆時，美泰兒將無法延續葛莉塔潔薇版「芭比」的故事世界，只能重新打造全新版本。

據悉，葛莉塔潔薇與諾亞鮑姆巴赫其實早已有續集故事構想，但在正式簽約前，兩人不願透露任何劇情內容，也不願展開下一步創作。消息曝光後，也讓不少好萊塢業界人士感到意外。由於葛莉塔潔薇當年簽下首集合約時，並未被要求簽署續集選擇權，原因在於當時她執導作品不多，也未曾操刀大型IP電影，華納並未預料到「芭比」會創下如此驚人的成績。最終，「芭比」全球狂賣14億美元，成為華納影史票房冠軍，也讓葛莉塔潔薇成為全球票房最高的女性導演之一。

「綜藝報」指出，創作團隊並未要求業界罕見的「第一美元分紅」（First Dollar Gross），也就是電影一上映便立即按票房分帳，而是希望獲得更合理的票房分潤條件。不少業界人士認為，這組主創團隊完全值得華納投入更高成本，甚至有知情人士直言，若華納不願讓步，「芭比2」恐怕將無法順利推動。