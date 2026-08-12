「星期三」23歲女星自爆 曾為拍攝一整天不吃不喝

珍娜奧蒂嘉憑影集「星期三」爆紅。(Netflix提供)

憑Netflix 熱門影集「星期三」（Wednesday）紅遍全球的23歲女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega），近期受訪時大談童星時期的艱辛心路歷程。她坦言，自己年輕時給予自己極大的同儕與工作壓力，甚至曾在片場一整天不吃不喝，深怕自己成為劇組的負擔。

珍娜奧特嘉日前接受時尚雜誌「Esquire」專訪，回憶起童星時期的拍攝過往，她表示當時年紀尚小，能獲得演戲機會讓她既興奮又無比感激，但也因此讓她產生了「必須隨時保持完美、絕不能給任何人添麻煩」的強烈心態。

她透露，自己當時在片場時刻維持著「備戰狀態」，甚至選擇直接忽視身體的基本需求，「我當時連要一口水來喝都不敢」。她坦言自己能撐過一整天不吃不喝，全是因為極度恐懼自己會成為片場任何人的負擔與麻煩。

談到當時的心理狀態，珍娜奧特嘉直言，這一切都是源於自己急著想證明實力、渴望把握住每一次得來不易的機會。不過如今功成名就後再次回頭看，她也意識到自己在那麼小的年紀就承載了過度的心理重擔，坦言當年沒有照顧好自己的身體，確實是一個「錯誤」。

事實上，身為前迪士尼 頻道童星出身的她，早在7歲時就十分確定自己想走表演這條路。雖然當年將想法告訴父母時一度遭到「一笑置之」，但這反而成為她堅定追夢的強大動力。

珍娜奧特嘉如今已是好萊塢當紅的一線年輕巨星，而她這次罕見揭露的幕後心聲，不僅讓人窺見童星在光鮮亮麗的影視圈背後所面臨的真實困境，也再次提醒了外界，即便是再有熱情與抱負的年輕表演者，生理上的基本需求也不該為工作而妥協。

珍娜奧蒂嘉自爆曾因為拍攝一天不吃不喝。(美聯社)