布萊德彼特罕談離婚之痛 自曝戒酒7年「又開始喝了」

小布(見圖)受訪時罕見談到，和裘莉離婚後承受的心理壓力。（路透資料照片）

好萊塢 男星「小布 」布萊德彼特（Brad Pitt）自2016年與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）驚爆分手後隨即宣布戒酒，兩人歷經漫長的離婚官司，終於在2024年12月畫下句點。如今隨婚姻落幕，現年62歲的小布接受雜誌專訪時，罕見地公開談論他近年因家庭風波承受的心理壓力，並坦言自己在戒酒7年後，已重新開始喝酒。

今日美國報報導，62歲的奧斯卡影帝小布與前妻裘的離婚官司纏訟多年，但他在訪談中並未詳述家庭糾紛的細節，但坦言家務事確實影響到他的心理健康 。

小布受訪時罕見談到，和裘莉(間圖)離婚後承受的心理壓力。（路透資料照片）

他說：「我從來不曾有自殺傾向，那不是我的本性。事實上，如果說我有什麼毛病，大概就是天生的樂觀主義者，這幫過我許多次，卻也讓我曾因過度樂觀而傻傻地一頭撞上卡車。」

小布罕見透露，自己曾經歷一段脆弱時期。他說：「除了那一小段時間外，我從來沒有自殺念頭。在那段時間裡，我看不到出路，無法擺脫記憶傷痛，卻也感覺像是一種解脫。」

小布表示，他隨後理解，人類求生的本能會在關鍵時刻發揮作用，讓他度過危機。

在該訪談當中，小布也談到戒酒的過程。他坦言，「我之前戒酒7年，後來又開始喝了。」他直言重新飲酒對自己而言是「非常個人的決定」，這段期間他花了不少時間思考自己與酒精之間的關係，並強調現在的自己已能清楚掌握界線，也會以更負責任、自律的態度來看待這件事。同時他也補充表示，對於過去堅持7年滴酒不沾的歷程，依然感到非常驕傲。

談及目前的飲酒狀態，小布強調自己現在節制許多，因為深知過量飲酒帶來的負面影響。他也不諱言透露，中間曾有幾次誤判以為能完美掌控酒量，但隨即意識到：「對，不行，這對我不好。」如今他絕不大量酗酒，只會適量淺酌，「我可以喝幾杯，但絕對不能喝多」，展現出成熟節制的飲酒態度。