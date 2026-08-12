我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

布萊德彼特罕談離婚之痛 自曝戒酒7年「又開始喝了」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小布(見圖)受訪時罕見談到，和裘莉離婚後承受的心理壓力。（路透資料照片）
小布(見圖)受訪時罕見談到，和裘莉離婚後承受的心理壓力。（路透資料照片）

好萊塢男星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）自2016年與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）驚爆分手後隨即宣布戒酒，兩人歷經漫長的離婚官司，終於在2024年12月畫下句點。如今隨婚姻落幕，現年62歲的小布接受雜誌專訪時，罕見地公開談論他近年因家庭風波承受的心理壓力，並坦言自己在戒酒7年後，已重新開始喝酒。

今日美國報報導，62歲的奧斯卡影帝小布與前妻裘的離婚官司纏訟多年，但他在訪談中並未詳述家庭糾紛的細節，但坦言家務事確實影響到他的心理健康

小布受訪時罕見談到，和裘莉(間圖)離婚後承受的心理壓力。（路透資料照片）
小布受訪時罕見談到，和裘莉(間圖)離婚後承受的心理壓力。（路透資料照片）

他說：「我從來不曾有自殺傾向，那不是我的本性。事實上，如果說我有什麼毛病，大概就是天生的樂觀主義者，這幫過我許多次，卻也讓我曾因過度樂觀而傻傻地一頭撞上卡車。」

小布罕見透露，自己曾經歷一段脆弱時期。他說：「除了那一小段時間外，我從來沒有自殺念頭。在那段時間裡，我看不到出路，無法擺脫記憶傷痛，卻也感覺像是一種解脫。」

小布表示，他隨後理解，人類求生的本能會在關鍵時刻發揮作用，讓他度過危機。

在該訪談當中，小布也談到戒酒的過程。他坦言，「我之前戒酒7年，後來又開始喝了。」他直言重新飲酒對自己而言是「非常個人的決定」，這段期間他花了不少時間思考自己與酒精之間的關係，並強調現在的自己已能清楚掌握界線，也會以更負責任、自律的態度來看待這件事。同時他也補充表示，對於過去堅持7年滴酒不沾的歷程，依然感到非常驕傲。

談及目前的飲酒狀態，小布強調自己現在節制許多，因為深知過量飲酒帶來的負面影響。他也不諱言透露，中間曾有幾次誤判以為能完美掌控酒量，但隨即意識到：「對，不行，這對我不好。」如今他絕不大量酗酒，只會適量淺酌，「我可以喝幾杯，但絕對不能喝多」，展現出成熟節制的飲酒態度。

精華 FAQ

  • 他沒有細述離婚糾紛，但坦言多年家庭風波確實影響心理健康，也提到自己曾有一段非常脆弱的時期，感到看不到出路，所幸最後仍靠求生本能走過危機。

  • 布萊德彼特表示自己從來沒有自殺傾向，認為自己本性偏向樂觀；但他也承認曾有短暫時期陷入痛苦與記憶傷害，當下甚至覺得那像是一種解脫。

  • 他坦言戒酒7年後又開始喝，並形容這是非常個人的決定；現在他更清楚自己的界線，只會適量淺酌，不會酗酒，也對曾經7年不沾酒感到驕傲。

小布 好萊塢 心理健康

上一則

36歲天后泰勒絲入選納許維爾創作名人堂 史上最年輕

下一則

周冬雨說「演傻子易得獎」 易烊千璽奪百花影帝印證神預言

延伸閱讀

布萊德彼特離婚官司糾纏10年 坦言一度撐不下去：一切不容易

布萊德彼特離婚官司糾纏10年 坦言一度撐不下去：一切不容易
安潔莉娜裘莉親哥出櫃 53歲男星詹姆斯海文前妻節目鬆口認：我是同志

安潔莉娜裘莉親哥出櫃 53歲男星詹姆斯海文前妻節目鬆口認：我是同志
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
70歲男星戀上小2輪女友 她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

70歲男星戀上小2輪女友 她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透資料照)

「肯爺」愛妻穿透明連身衣現身夜店 近乎全裸網看傻

2026-07-29 23:49
舒淇在綜藝「毛雪汪」中坦承，與自己合作過的男演員顏值排名中，老公馮德倫排不上前三名。（視頻截圖）

舒淇眼中最帥的男神是這3位 老公馮德倫被判出局

2026-08-07 06:00

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」