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泰迪摩爾79歲離世 演活溫暖老師 審問學生經典台詞成名場面

記者廖福生／即時報導
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泰迪摩爾曾在經典節慶電影「聖誕故事」（A Christmas Story）中飾演...
泰迪摩爾曾在經典節慶電影「聖誕故事」（A Christmas Story）中飾演嚴厲卻溫暖的「席爾斯老師」而深植人心。（取材自IMDb）

好萊塢資深女星泰迪摩爾（Tedde Moore）傳出離世噩耗，於美國時間5日在加拿大安大略省亨茨維爾平靜過世，享壽79歲。她曾因在經典節慶電影「聖誕故事」（A Christmas Story）中飾演嚴厲卻溫暖的「席爾斯老師」而深植人心，死訊曝光後引發無數影迷哀悼。

泰迪摩爾的家屬日前在官方臉書發布聲明證實死訊，感性表示：「8月5日星期三，泰德在晴朗的天空下，於她深愛的亨茨維爾平靜離世，家人陪伴在側。她是大家永遠的老師，對每個場合都有屬於她的金句，並以獨特的方式觸動著遇到的每一個人。」家屬並未透露具體死因，僅希望影迷能銘記她的溫暖與魔法。

泰迪摩爾出身於加拿大演藝世家，父親馬沃摩爾（Mavor Moore）為知名演員，祖母多拉馬沃摩爾（Dora Mavor Moore）更是加拿大戲劇界先驅。自英國皇家戲劇藝術學院（RADA）畢業後，泰迪摩爾長期活躍於影視與舞台劇領域，並曾客串演出「機器戰警」（RoboCop）影集版與「十三號星期五」電視版。

其中，她在 1983 年上映的「聖誕故事」中飾演國小導師「席爾斯老師」，成為其演藝生涯最具代表性的角色。該片不僅是半世紀以來極具代表性的節慶電影，更於 2012 年被列入美國國會圖書館「國家影片登記表」永久典藏。

片中她審問學生將舌頭黏在冰凍旗桿上的經典台詞「做這件事的人心裡有數，我相信你們心中的愧疚感，遠比受到的任何懲罰都還要糟糕」，至今仍是影迷津津樂道的影史名場面。

不僅如此，泰迪摩爾也是唯一一位在 1994 年續集電影「我的夏日故事」（My Summer Story）中回歸重演相同角色的演員，晚年則轉向投入表演教學工作。泰迪摩爾與加拿大已故導演唐納德謝比（Donald Shebib）結髮多年，兩人育有兩子，其中兒子諾亞謝比（Noah "40" Shebib）為音樂界頂尖製作人，長年與加拿大饒舌天王 Drake（德雷克）合作。

精華 FAQ

  • 她最廣為人知的角色，是1983年電影《聖誕故事》中的國小導師席爾斯老師。該角色嚴厲卻溫暖，成為她演藝生涯最具代表性的經典形象。

  • 家屬在官方臉書證實她於8月5日平靜離世，當時人在加拿大安大略省亨茨維爾，家人陪伴在側，並未公布具體死因，只盼外界記住她的溫暖。

  • 泰迪摩爾出身加拿大演藝世家，畢業於RADA，長期活躍於影視與舞台劇，晚年轉向表演教學。她也曾在續集回鍋演出相同角色。

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