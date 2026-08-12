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「鬼追人」主演雷吉80歲離世 越戰曾觸毒劑 晚年病痛纏身

娛樂新聞組╱綜合報導
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「鬼追人」主演雷吉班尼斯特驚傳離世，享壽80歲。（取材自IMDb）
「鬼追人」主演雷吉班尼斯特驚傳離世，享壽80歲。（取材自IMDb）

影壇知名恐怖電影系列作品「鬼追人」（Phantasm）主演雷吉班尼斯特（Reggie Bannister）日前在加州克雷斯特萊恩（Crestline）的家中平靜離世，享壽80歲。其妻吉吉（Gigi Bannister）親自證實了這項不幸消息，並透露丈夫在貓咪跳上床頭時安詳過世，彷彿只是沉沉睡去。吉吉感傷表示，雖然心碎不已，但想到丈夫終於能擺脫長年纏身的疾病痛苦、前往更高的境界，內心便獲得些許慰藉。

據「噓！星聞」綜合「People」、「TMZ」報導，雷吉班尼斯特的演藝生涯跨越40餘年，其中最具代表性的莫過於在名導唐柯斯卡雷利（Don Coscarelli）打造的「鬼追人」系列電影中，飾演手持散彈槍、對抗邪惡「高個子」（Tall Man）的冰淇淋攤販英雄。他一連參演了全套五部作品，親民又硬派的形象深植人心，甚至被影迷譽為「恐怖片界最勤奮的男人」。除此之外，他亦是一名優秀的創作歌手，一生發行過六張涵蓋搖滾與民謠風格的音樂專輯，展現多才多藝的藝術天分。

雷吉班尼斯特的晚年其實走得相當艱辛。根據「The Hollywood Reporter」報導，雷吉青年時期曾在越戰服役，並於戰場上不幸接觸到成分含有劇毒戴奧辛（TCDD）的有害化學物質「橙劑」（Agent Orange），導致晚年健康嚴重受損，陸續診斷出帕金森氏症與路易氏體失智症。儘管生命最後階段面臨身體癱瘓與行動不便，他在家人與照護團隊的悉心陪伴下，依舊展現出堅韌的抗病意志。家人表示未來將為親友舉行追思會，並會舉辦公開的活動，邀請影迷與音樂界好友一同緬懷這位傳奇影星。

精華 FAQ

  • 他在加州克雷斯特萊恩的家中平靜離世，妻子吉吉表示，當時貓咪跳上床頭後，他像沉睡一般安詳過世，家屬也希望外界記得他走得很安定。

  • 他在唐柯斯卡雷利打造的《鬼追人》系列中，飾演手持散彈槍、對抗邪惡高個子的冰淇淋攤販英雄雷吉，並完整參演5部作品，成為影迷心中的經典人物。

  • 他年輕時服役越戰並接觸橙劑，疑因此造成長期健康損害，晚年陸續罹患帕金森氏症與路易氏體失智症，甚至行動不便、身體癱瘓，生活相當辛苦。

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