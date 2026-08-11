震撼彈 茱莉安德魯宣布退休「麻雀變公主3」女王缺席 全球影迷心碎

茱莉安德魯絲、安海瑟薇在「麻雀變公主」飾演皇家祖孫。（取材自IMDb）

迪士尼 經典電影「麻雀變公主」（The Princess Diaries）確定推出第3集，不過影迷期待的「女王」恐怕不會回歸。90歲奧斯卡 影后茱莉安德魯絲（Julie Andrews）近日接受「InStyle」雜誌訪問時證實，她已婉拒演出「麻雀變公主3」，並坦言自己已經退休 ，希望將舞台留給新一代。

茱莉安德魯絲在片中飾演基諾維亞王國女王克拉莉絲，與安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的米亞公主組成經典祖孫檔，深受全球影迷喜愛。然而，她透露劇組去年曾多次邀請她回歸，但最終仍決定拒絕。

她表示：「我想我應該算是退休了，這是最適合的形容。他們去年一直問我願不願意演，真的很難說『不』，但我還是拒絕了。我已經擁有一段非常美好的旅程，我相信這部電影會發展得很好，不需要我這位奶奶在這個年紀再加入。」

近年來，茱莉安德魯絲幾乎未再出演真人電影，不過仍持續為動畫及影集配音，包括「小小兵2：格魯的崛起」、「海王」以及Netflix人氣影集「柏捷頓家族」（Bridgerton），擔任神秘旁白「威索頓夫人」（Lady Whistledown）。她笑說，自己之所以持續接配音工作，「主要是為了讓腦袋保持靈活」。

事實上，茱莉安德魯絲早在2022年底便曾表示，自己不認為有機會再拍攝第3集。她當時坦言，距離第二集上映已經過了太多年，「我老了，安妮飾演的公主也長大了，我不知道這部電影是否還能成立。」

反倒是安海瑟薇一直希望能讓這位「女王」回歸。她過去曾笑說，就算茱莉安德魯絲不方便到片場，「我們也可以直接到她家拍，在她身後架一塊綠幕，無論如何都要讓她加入。」不過，如今茱莉安德魯絲正式確認不會回歸，也讓影迷相當惋惜。

迪士尼已於2022年正式啟動「麻雀變公主3」開發計畫，並找來曾執導「瘋狂亞洲富豪」與「尋龍使者：拉雅」的阿黛兒林（Adele Lim）擔任導演，安海瑟薇則將再度飾演已登基成為基諾維亞女王的米亞。

安海瑟薇今年稍早受訪時透露，劇本歷經大幅修改後終於找到正確方向，「我們重新開始，但大家都覺得，這次會是對的版本。」目前電影仍在籌備製作階段，迪士尼尚未公布正式上映日期。

改編自梅格卡伯特（Meg Cabot）同名小說的「麻雀變公主」，2001年上映後全球票房突破1.65億美元，續集「麻雀變公主2：皇家婚約」於2004年上映，再創1.34億美元全球票房，也讓克里斯潘恩（Chris Pine）打開知名度，成為不少影迷心中的經典青春電影。